Frozen Plasma – Westend

Taken from the 4th Album: Gezeiten

Cool driver with sunglasses: Felix Marc Video Edit by VV

Frozen Plasma – Gezeiten Sailor Exit Westend Gefühlsmaschine Another Girl Rivers Chameleon Love Badlands Safe Dead Harm Etmal Nautic Almond Flowers 2020 Jetzt einkaufen

Frozen Plasma @ Web

Frozen Plasma Live