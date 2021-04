GEWC No. 1 Hits: 2019

2019 war die Welt noch in Ordnung. Es gab Konzerte und weltweite Pandemien gab es allenfalls in Hollywood Streifen. Doch Ende 2019 war da was im fernen China, was uns bis heute in Atem hält.

Doch das Jahr 2019 hatte auch einige musikalischen Leckerbissen. Die Playlist blickt daher auf alle No.1 Hits der Top 15 Tracks zurück. Wäre hätte gewusst das Apoptygma Berzerk in diesem Jahr gleich 3 Nummer Eins Hits hatten? Ich nicht!

