Auf dem diesjährigen M’era Luna Festival werden die Girls Under Glass ihr 20-jähriges (!) Bühnenjubiläum auf der Hauptbühne feiern. Für die Show haben sich einige “Special Guests” und Überraschungen angekündigt. Die erste Show der Girls fand im Sommer 1986 im Hamburger Traditionsschuppen „Kir“ statt. Ebenfalls bereiten sie gerade die DVD-Retrospektive “Focus – 20 Years Of Girls Under Glass” vor, die im Anschluss an diesen Gig herauskommen soll.

Advertisement

Die Vorbereitung zur DVD-Produktion laufen inzwischen auf Hochtouren: Die Girls sind dabei, rund 100 Stunden Material auszuwerten, welches sie in einer Dokumentation (inkl. aktuellem Interview) zusammenstellen werden. Die DVD wird Konzertausschnitte, Backstage-Impressionen und Original-Statements aus allen Schaffensperioden präsentieren. Auch das letztjährige Konzert auf dem Wave Gotik Treffen wird in voller Länge in 5.1 Surround und als Stereo-Version darauf enthalten sein.