Goeld – Love Ist

Music & Lyrics by GOELD Produced by GOELD & Jens-Peter Abele Mixed by Jens-Peter Abele at tonetemple Studios Germany: https://www.facebook.com/tonetemplest… Mastered by Sascha “Busy” Bühren at TrueBusyness Germany: https://www.facebook.com/TrueBusyness/ Director: E.D. Production Company: Nebular Production. Producer: E.D, D, Frederik Vogt Scripted: Clarissa Eysell, E.D, D Director of Photography: Frederik Vogt 1st AC: Friederike Herold Best Boy: Nicholas Lang Editor: Frederik Vogt Make Up: Alina Bakiev Set Photographer: Jarmila Schäre, Elli Kurul Grip: Ole Graphics Design: Sven Haag, Claudia Kunigunde Frey Special Thanks to: Alina, Adrian, Aminata, Elisa, Ellie, Felix, Jhonny, Lena, Christinita, Vincent, Claudi, Lazi Akademie, Marcel Engler, Marius Hamann, Sebastian Specht, Mustafa, Marcus , Paul Woog, Tobias

