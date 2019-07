Die Manege der Magie. Hier tanzen deine Träume, es fliegen deine Emotionen! Eine hedonistische Party, auf der du sein kannst, wie du sein möchtest. Es erwartet dich ein Abend voller Seligkeit, voll Musik und Lust. Tanze deine Leidenschaft.

Eure Gastgeberin des Abends: Felicitas

DJ of the Night: SirStew

Oriental Summer

Wir glitzern zu Disco und genießen funky Soul, wir tanzen zu Pop & House, drehen uns zu Walzer und swinging Burlesque. Rock`n`Roll ist here to stay und wir rocken all Night long. FrauenTanzMusik!

Das Cult in Nürnberg ist als Club längst Kult. Eine große Tanzfläche mit grandioser Technik in Sound & Licht, eine lange, gemütliche Bar, verwinkelte Ecken, eine große Bühne und Möglichkeiten für dieses und jenes und davon viel. DER Kinky–Club in Nürnberg!

Wir wollen heute eine Sommer-Nacht feiern, die wir orientalisch beginnen werden. Freut euch zur Eröffnung des Abends gegen 23 Uhr auf eine Tanzdarbietung auf der Bühne. Mit dem Zauber aus 1001 Nacht wollen wir diesen schönen Sommer-Abend beginnen.

Henna Special: Ab 22.00 Uhr könnt ihr euch den Abend über mit wunderschönen Ornamenten aus naturreinem Henna orientalisch verzaubern lassen.

Die Hennamalerei in ihrer reinsten Form erfolgt hauptsächlich improvisiert und intuitiv. Aus uralten Symbolen und Motiven bedient sich die Künstlerin nach Lust und Laune. Großer Wert wird dabei auf die Einzigartigkeit und Originalität jeder Interpretation gelegt.

Die Verzierungen sind an diesem Abend für euch kostenfrei.

SommerSünden

Unsere Oriental Summer Night: 1000 und ein Stern funkeln am Nürnberger Himmel in dieser exotischen Sommer Nacht. Auf der Tanzfläche erklingt der Soud der KuS: Quer durch alle Stilrichtungen und Epochen. Wir drehen uns zur Musik, genießen exotische Cocktails, nackte bemalte Elfen schenken uns ein Lächeln. Auf ihren Tabletts locken Datteln und Feigen und andere orientalische Köstlichkeiten. Die Räume gestalten wir heute orientalisch um, den Außenbereich im Cult Club umweht ein laues Lüftchen. Dem Motto dieser sündigen SommerNacht entsprechend freuen wir uns über exotische Outfits, ansonsten gilt der Dresscode der KuS: Nicht alltäglich, sündig, kunstvoll!

OrientalShow

HennaMalen

Elfen reichen Süßes aus dem Orient

Kunst auf der Leinwand

NEXXT

7. September

2. November

Eintritt/Anmeldung:

mit Vorverkaufs-Ticket: 15 Euro

Abendkasse: 20 Euro

Der vergünstigte Preis wird nur bei Teilnahme an der Vorkasse gewährt, bis zu 24 Stunden vor Partybeginn. Informationen dazu findet ihr hier: Homepage „Impressum/Vorverkauf/AGBs“ von Living_ SMart. Auch könnt ihr direkt im Der Cult – nightclub & more Tickets für die KuS im Vorverkauf erwerben.

Dresscode:

Die KuS | Next Generation ist nicht alltäglich, Dein Outfit sollte es auch nicht sein. Die Party ist eure Bühne! Putzt euch heraus, bestecht durch ausgefallene Optik, lebt euren Fetisch, zeigt uns eure Lust: Uniform, Lack, Leder, Latex, Burlesque, Ball & Oper, elegant, frivol, ganz besonders. Farbe, Glitzer, Glamour, böse, lieb und erotisch. Sünde. Kunst.

Bitte nicht: Jeans, Turnschuhe, Shirts, offene Herren-Schuhe, Boxershorts, Versicherungsvertreter-Anzug. Unterwäsche.

Bitte auch das jeweilige Motto des Abends beachten, vielleicht inspiriert es euch ja.

Eintritt ab 18 Jahren. Einlass vorbehalten (Dresscode).

Parkmöglichkeiten findet ihr direkt vor dem Haus, Spinde sind vorhanden.

Veranstalter: Living_SMart – Open Doors: 22 Uhr