Highersense – Half Way Between

Highersense, seit 2009 als Band bekannt, jetzt als Solokünstler wieder mit neuem Album in den Startlöchern.

„Half Way Between“ erscheint am 20.10.2017 und wurde von niemand geringerem als Olaf Wollschläger produziert (u.a. Mesh, And One, In Strict Confidence etc. etc.).

Highersense kann jetzt schon auf eine beachtliche Biografie zurückschauen, zwischen 2009 und 2012 wurde der WDR-Wettbewerb Musik-Szene NRW dreimal in Folge gewonnen, was einen großen Bekanntheitsgrad sowie einige große Auftritte mit sich brachte. Danach wurde es erstmal etwas ruhiger um HIGHERSENSE und Daniel Schmidt beschloss auf Solopfaden dem Projekt neuen Aufwind zu geben. Mit seinem atmosphärischen Synthie-Pop zeigt er jetzt als Sänger, Texter und Komponist, dass das Projekt Highersense nun umso mehr Aufmerksamkeit verdient.

Lasst Euch mitnehmen auf eine fantastische Reise in die Welt des Synthie-Pops!