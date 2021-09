Implant`s “I Don’t Trust The Machines EP”

Beflügelt vom Erfolg ihres viel gelobten “Cognitive Dissonance”-Albums und ihrer energiegeladenen Rückkehr auf die Bühne nach so vielen Monaten erzwungener Gefangenschaft, kehrt das Duo Implant in Begleitung seiner Armee von Killerrobotern zurück, um drei Songs des Albums komplett neu zu gestalten und zu regenerieren – und zwar von Implant selbst!

Diese neue 6-Track-EP ist das Ergebnis unzähliger Studiostunden der Selbsterfindung und -vernichtung, der Selbstzerstörung und der ekstatischen Freude und maximiert auf diese Weise die Vielfalt und Originalität dieser Veröffentlichung.

Der brillante melodische Elektro-Track “I Don’t Trust The Machine” wird auf diese Weise in seiner “Shadow IT rmx”-Form zu einem High-Bpm-Dancefloor-Arschschüttler aufgemotzt, während der “Process Mining rmx” eine eher Retro-Elektro-Clash-Wendung nimmt, nachdem der experimentelle Ambient “Bring Your Own Device rmx” uns in der Labyrinth-Matrix zufälliger modularer Synthesizer verloren hat.

Die neue Version von “The Room” drängt dieses Instrumentalstück in die belgischen New Beat-Gefilde, während “The King And The Rebel” eine zusätzliche melodische Synthesizer-Behandlung erhielt, die es noch eingängiger und süchtig machender macht als die Originalversion.

Hattest du heute dein Implant?

Oder hast du Angst vor Killerrobotern?