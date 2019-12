Industrial Pop Festival – The Aesthetic Perfection Weekend

Eine weitere glänzende Idee von Mastermind Daniel Graves:

Aesthetic Perfection geben sich an zwei Abenden die Ehre und präsentieren am Freitag Hits und Rares aus den ersten 8 Jahren ihres Schaffens und am Samstag somit aus den letzten 8 von 2013 bis 2020. Sowohl Fans von “A Violent Emotion” als auch “Into The Black” werden hier voll auf ihre Kosten kommen.



Für volles Programm sorgen jeweils 3 noch zu bennende Gastbands.

Event Details Freitag, 18.09.2020 AESTHETIC PERFECTION (2005-2012) + 3 special guests Samstag, 19.09.2020 AESTHETIC PERFECTION (2013-2020) + 3 special guests

AESTHETIC PERFECTION (2005-2012)

+ 3 special guests Samstag, 19.09.2020

AESTHETIC PERFECTION (2013-2020)

Aesthetic Perfection @ Web

aesthetic-perfection.net

facebook.com/aestheticperfection

twitter.com/daniel_graves