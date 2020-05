Infacted 9 steht schon in den Startlöchern

Wenn diese „merkwürdigen“ Zeiten etwas Gutes haben, dann die Tatsache, dass viele Musiker derzeit sehr produktiv sind und jede Menge tolle Musikstücke fertigstellen. So ist es daher auch fast nicht verwunderlich, dass 2020 bereits eine zweite Labelcompilation seitens Infacted Records losgelsassen werden kann.

Wieder geht es mit der Spielzeit von über 75 Minuten an die Grenze der CD.

17, teilweise exklusive Stücke, spezielle Versionen und Remixe, sowie Singles, die es bis dato nur digital zu hören gab, versammeln sich auf einer CD.



Neben bekannten Acts wie „Orange Sector“, „Torul“, „State Of The Union“, „Lights Of Euphoria“ oder „Reaper“ präsentieren sich erneut auch Newcomer oder Bands, von denen man länger nichts gehört hat, wie beispielsweise „Endanger“, „Menschdefekt“, „Gen -Zx“ oder „Aircrash Bureau“. Vom Clubsong „Probe“, „Reaper“, „Lykard“ oder „Cyto“ über eine 80er Coverversionen von „Nine Seconds“ über das neue EBM-Pop-Projekt „Pandoria“ (bestehend aus Stephan Tesch, Musiker der ehemaligen Band „Paranoid“ und Orange Sector Frontmann Martin Bodewell), über sphärische Songs von “Missing In Stars“, einem Club Mix des „Beyond Border“ Hits „Construction“, von niemand geringerem als „Frozen Plasma” und einem neuen, extrem tanzbaren, Knaller von “The Saint Paul“.

Electro, EBM, Synthpop, düster bis bunt, hier findet sich einfach alles für Fans elektronischer Musik. Entdecken, tanzen, oder einfach nur in andere Welten abtauchen, ein probates Mittel gegen Monotonie und Langeweile: Infacted Compilation Vol. 9

Various – Infacted 9 Lykard – Unsterblich (Club Mix) 04:11 Beyond Border – Construction (Frozen Plasma Remix) 04:38 Orange Sector – Zerstörer (Pandoria Remix) 02:54 The Saint Paul – Your Face 04:26 Cyto – Dressed To Creep (Rob Dust Remix) 06:12 Nine Seconds – Dr. Mabuse (Club Mix) 03:46 Pandoria – Crush (Ruined Conflict Remix) 04:17…

Jetzt einkaufen