Fast zwanzig Jahre ist es her, als die Hamburger Konzertagentur das Licht der Welt erblickte. Fast 20 Jahre ist es auch her, als am 30.10.1999 das erste damals noch namenlose Festival mit MESH als Headliner in der Krefelder Kulturfabrik stattfand.







Zu diesem Jubiläum wird es das PLUSWELT-Festival 2019 erstmalig an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen und gleichzeitig in zwei verschiedenen Städten geben.

Bislang bestätigt:

AESTHETIC PERFECTION

BEBORN BETON

BLITZMASCHINE

EMPATHY TEST

GIRLS UNDER GLASS

IRIS

MESH

SCHATTENMANN

SONO

VORSPRUNG DURCH TECHNIK