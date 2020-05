Larva`s “Desolation Road”

Desolation Road ist eines der Alben, von denen man ausgehen konnte, dass sie dieses Jahr veröffentlicht wird, denn Larva hat eine herausragende Bedeutung für das ungarische Advoxya-Label und dazu eine stetig größer werdende Fangemeinde in der Dark-Electro-Szene, die nach neuem Material lechzt.

Ab dem 22.05.2020 steht das neue Album „Desolation Road“ bereit.

Mit dabei alles was die Band bekannt gemacht hat, eingängige Melodien, dunkle Texte und harscher Synthesizer. Aber die Band präsentiert auch einen Vorstoß in eine mehr lyrische, gefühlvollere Richtung mit eingängigen Musikarrangements, die die Zuhörer in tiefe und dunkle Atmosphären zieht.

Das Album beginnt mit dem Midtempo Intro “Burbuja de cristal”, gefolgt von dem schnellen “Sunk in shit” und dem atmosphärischen Slow-Tempo “Invisible”. Und dieser Wahnsinn hört erst am Ende des Albums auf – schnelle, tanzbare Stücke wie „Falsa realidad“, „El decorado de mi fracaso“, „Pay the price“, „Sólo soy un recuerdo“, „Nothing will be the same“, „Tan alto, Hate state“, vermischt mit midtempo Kompositionen im traditionellen Larva-Stil wie „Nada perdura“, „To lose“ und “Teniéndolo todo“. Dunkle Melodien bilden eine weitere Klangskulptur, in der massiven Diskographie der Larven.