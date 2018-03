Lederman / De Meyer – A Tribe Of My Own

Eine DER EBM Legenden wird wieder aktiv. Luc De Meyer ist allen sicher bestens bekannt als Sänger der Band Front 242. Allerdings war der gute Man auch immer mal wieder mit anderen Bands aktiv, so z.B. als Crash32. Nachdem es aber länger ein wenig ruhig um Ihn wurde, hat er sich mit Jean-Marc Lederman zusammengetan. Jean-Marc seinerseits kann ebenfalls einige Bandaktiväten vorweisen. So war dieser bei The Weathermen, Kid Montana oder auch Fad Gadget aktiv. Zusammen sind beiden sowas wie eine lebende EBM Ruhmeshalle.

Die Erwartungen an ein gemeinsames Projekt sind dementsprechend von meiner Seite hoch. Mittelmäßigkeit ist da keine Option. Der EP Titeltrack „A Tribe Of My Own“ beruhigt das mulmige Gefühl der Enttäuschung sofort. Das ist belgische EBM wie wir ihnen hören wollen! Ein wenig schmunzeln musste ich bei der Textzeile „No new Song, for too long“. Ich denke das werden in erster Linie alle Front 242 Fans sofort unterschreiben. Im Sebastian Komor Remix, verliert das Stück seinen Old School Touch und wird um einiges moderner, was dem Song aber nicht schadet.

Neben dem Titelsong, präsentiert und das Duo noch gleich 2 neue Songs, die jeweils als Remix dargeboten werden. „Back To Nature“ wird zum Beispiel von Edge Of Dawn zerlegt und neu zusammengesetzt. Das Ergebnis ist fantastisch. Ein moderner EBM Stampfer über dem natürlich die Stimme von De Meyer thront. „Dots, Cricles And Lines“ wurde von Rob Dust geremixt. Auch hier überzeugt das Ergebnis. So könnte ich mir ehrlich gesagt einen neuen 242 Song vorstellen. „Back To Nature“ im Coldkill Remix schließt die EP. Im Vergleich zu dem Edge Of Dawn Remix, klingt das hier klassischer aber kein Deut schlechter.

Diese EP macht verdammt viel Lust auf das bereits angekündigte Album. Lasst euch nicht so viel Zeit damit! Wir wollen mehr!

84 % wert[U]ng