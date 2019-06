🏁 noch 3 Partys bis zum großen TIC-Finale 🏁

🍹 Cocktail-Happy-Hour: 2-für-1 ab 21:30 Uhr 🍸

Die Future- & Synthie-Pop-Party an jedem 3. Freitag im Monat, diesmal mit DJ Kay.

Es gibt melodisch dunklen Electro, wie man ihn heute in den Clubs nur noch selten in dieser Reinform hört – von Aesthetic Perfection, And One, Apoptygma Berzerk, Ashbury Heights, Assemblage 23, Camouflage, Chrom, Covenant, Cryo, Crystal Castles, Culture Kultür, Depeche Mode, Die Krupps, Diorama, ES23, Faderhead, Frozen Plasma, IAMX, Icon Of Coil, Kirlian Camera, Melotron, Mesh, Mr. Kitty, Necessary Response, Neuroticfish, Non Plus Ultra, Nyxx, Project Pitchfork, Rotersand, Royskopp, Seabound, SITD, Solar Fake, Solitary Experiments, Sono, Soman, Torul, Trust, VNV Nation, Zynic, …

Zusagen lohnt sich wieder richTIC! Wir verlosen unter allen fb-Teilnehmern:

1. Preis: 1x Freiverzehr-Karte (Wert €35)

2. Preis: 1x Cocktail-Gutschein (Wert €9,50)

3. Preis: 1x Freier Eintritt (Wert €3) **

Aktion! Lade schnell auch Deine Freunde ein und vervielfache Deine Chance: wenn eine von Dir eingeladene Person gewinnt, bekommst Du den gleichen Preis.

Für die kleine Tanzpause laden der fest überdachte Außenbereich, in dem auch geraucht werden darf und unsere gemütliche Couchen zum Verweilen ein.

Von 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr könnt ihr euch zusätzlich mit tollen Szene-Klamotten eindecken, bei der Mode Wichtig Shopping Night.

Beginn 21:30 Uhr.

Eintritt: €3,00 – frei bis 22:22 Uhr. Kein Mindestverzehr.

Immer ab Drei – Eintritt frei (Uhrzeit!)

Dresscode: SZENE – Bitte kein Neon oder Knicklichter!

👨‍🍳 von 21:30 bis 01:30 Uhr 🍔🍕🌭 (auch 🌱vegan)

Von 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr könnt ihr euch bei der Mode Wichtig Shopping-Night: Samstag, die im Untergeschoss stattfindet, zusätzlich mit tollen Szene-Klamotten z.B. von Aderlass®, Black Pistol oder der beliebten Eigenmarke eindecken und die Einkäufe kostenlos an der Garderobe lagern.

* der Einlass bleibt gemäß AGB immer vorbehalten (Dresscode, Voralkoholisierung, …)

** Die Gewinne sind nur an diesem Termin einzulösen.

Das Teilen der Veranstaltung ist nicht Voraussetzung für das Gewinnspiel und verändert die Chancen nicht.

Weitere Infos zu Teilnahmebedingungen und Ablauf unter http://tic-club.de/ticrules/

Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung und ist auch kein Ansprechpartner hierfür.