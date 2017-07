Das griechische Duo „Marsheaux“ hat anlässlich der Depeche Mode Warm-Up Party am 21.06.2017 in Berlin, ihre Coverversion von „Get The Balance Right“ neuaufgenommen. Dies taten Sie stilecht in den Berliner HansaStudios. Die erste Auflage der Coverversion wurde ausschließlich auf Konzerten verkauft und war schnell ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage, wird nun erneut eine EP Veröffentlicht.

Die EP enthält zwei Versionen von Depeche Mode’s 1983 Single, einschließlich der instrumentalen B-Side ‘The Great Outdoors!’ Plus zwei bisher unveröffentlichte Versionen von ‘Now this is Fun’ (aus der ‘See You’ Single 1982): Einmal Live auf dem „Electronic Summer Gothenburg“ Festival 2015, sowie der „The Eagle has landed’ Version“.

Wer diese EP sein eigen nennen möchte, muss sich aber beeilen, denn auch die Neuauflage ist strikt limitiert und mit gerade 400 Exemplaren knapp bemessen.