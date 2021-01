Martin Gore – Howler

Directed by NYSU Produced by GARAGE FILM Cast: Manuel Egozcue (playing all the monkeys) Commissioner: John Moule Executive Producer: Rafa Reboll & Oriol Uría Producer: Patricia Puchol Production Manager: Natalia García DOP: Pablo Vallejo Art Director: Diego Sanchez AD: Almudena Martín Make Up: Nieves Arranz 1st Production Assistant: Marcela Correa 2nd Production Assistant Israel Aliño Art Director Assistant: Georgel Tanasé Make Up Assistant: Alvaro Sanchez Office Manager: Marta Salvador Gaffer: Jose Humanes Sparks: Mario Guijarro Bolt Operator: Nicolás Alsina 1st Camera Assistant: Carlos Álvarez Still Photographer: Oscar Zamora Editor: CARLOS SAIZ Color: EDU ARANDA VFX: Fake Studio Producer: Joan Janer Flame: Maria Anna Serrat, Eduardo San José, David Martínez, David Gómez and Mauro Frano CG: Sergio A. Lópeza andFrankie de Leonardis Shot at El 28 Studio Thanks to Kilowatios Luz

