Massiv in Mensch widmen sich bei ihrer Vorabsingle einer in der Öffentlichkeit sehr beliebten, aber in den Medien deutlich unterrepräsentierten Sportart, nämlich Badminton. Der Band um Daniel Logemann war es ein Anliegen, die Leichtigkeit und Ästhetik des Spiels, gepaart mit den harten Schlägen, zu vermischen und zu vertonen.

Der von stringenten EBM-Sequenzen geprägte Titel passt zudem optimal in die dunklen Clubs des Sommers. Momentan arbeiten Massiv in Mensch an einem neuen Album, das voraussichtlich Ende des Jahres erscheinen soll.