Massive Ego bringen mit ihrem neuen Album „Church For The Malfunctioned“ ein sehr viel härteres Biest mit als man es bisher von ihnen kannte, aufgebaut auf Beats, wie man sie von dieser Band noch nicht gehört hat, mit Songs, die den Kern religiösen Glaubens herausfordern und seine Bedutung in der heutigen Gesellschaft hinterfragen.

Auf der Basis von 80s Electro Pop vereint „Church For The Malfunctioned“ Industrial Elemente mit Gothic Klängen und euphorischen Höhen. Das Ergebnis ist härter, lauter und wütender als jemals zuvor, bleibt dabei aber immer unverschämt eingängig. „Während unser erstes Album ein Herantasten war, springen wir nun kopfüber ins Wasser“ kommentiert Sänger Marc Massive. „Weil wir schwarze Kleidung und smoky Eyeliner tragen und dunkle Musik hören, hält uns die Gesellschaft für fehlerhaft oder merkwürdig. Also warum sollten wir nicht einer Kirche beitreten, in der wir unseren Lebensstil zelebrieren, anstatt falsche Götter anzubeten?“