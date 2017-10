Me The Tiger`s neue Single “Saknaden”

“Saknaden” ist die zweite Single vom dritten Me The Tiger – Album “What is beautiful never dies”.

Wieder einmal demonstrieren Me The Tiger ihre Fähigkeit, exzellente Synthie Pop-Songs mit tiefsinnigen Texten und einer starken sozialen Komponente zu produzieren.

„Saknaden“ ist ein Song über Gewalt gegen Frauen. Jedes Jahr sind in Schweden zehntausende Personen von häuslicher Gewalt betroffen.

Vor allem Frauen sind Drohungen, Gewalt und Belästigungen von Männern ausgesetzt, mit denen sie eine Beziehung haben oder hatten. Dieser Song ist über eine dieser Frauen.

„Saknaden“ ist ein schwedisch Wort, das in der groben Übersetzung in etwa die Bedeutung von Vermissen, Fehlen, oder von Trauer über einen Verlust hat.