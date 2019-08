Gerade erst wurde der Flugplatz in Hildesheim in eine schwarze Festwiese verwandelt, da rollt auch schon die erste Bandwelle für die Neuauflage 2020 heran.

Das M’era Luna findet am 08.08. und 09.08.2020 an seinem angestammten Platz in Hildesheim statt.

Als erste Bandbestätigungen stehen dabei nachfolgende Bands auf dem Programm:

Nitzer Ebb | Schandmaul | The Lord Of The Lost Ensemble | Feuerschwanz | Megaherz | Nachtmahr | Rotersand | Coma Alliance | Faderhead | Diorama | The Cassandra Complex | Solitary Experiments | Ost+Front | Unzucht | Noisuf-X | The Beauty Of Gemina | Holygram | Then Comes Silence