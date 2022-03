Midsummer Festival

Im Osten von Berlin findet ein neues internationales Musikfestival statt –Voices of the Street und Coletti Vision führen gemeinsam mit vielen Partnern 52 internationale Rock, Metal – und Electro Acts auf den Airport Neuhardenberg bei Berlin.Für die erste Ausgabe des Midsummer Music Festival vom 24. bis 26. Juni 2022 haben sich angeführt von Destruction, Dark Tranquility, Kärbholz und Nazareth auf der Metal Stage, sowie Lacuna Coil und Nitzer EBB als Headliner auf der Electro Stage insgesamt 52 Acts angekündigt.

Mit dem neuen Festival verfolgen die Veranstalter die Vision, einflussreiche und innovative Namen aus Rock-, Metal- und Electro-Szene in unvergesslicher Atmosphäre Im Osten Brandenburgs zu präsentieren.Mit einem diversen und spannenden Line-up sowie weiteren programmatischen Überraschungen, wie eine Lesung von Autoren möchten Colletti Vision, Voices of the Street und ihre Partner nach einer zu langen Zeit ohne Livekultur endlich wieder viele Menschen vor der Bühne durch Musik zusammenbringen.

„Wir freuen uns sehr, dieses besondere Festivalformat im Osten Brandenburgs gemeinsam mit unseren Partnern möglich zu machen“, kommentiert Klaus Linke, von Voices of the Street. „Unsere Gäste dürfen eine Veranstaltung erwarten, die internationale Top-Acts mit einem außergewöhnlichen OpenAir- Erlebnis endlich wieder im Osten Brandenburgs verbindet“, fügt Daniel Tzschentke von Colleti Visionhinzu.

Mit Nazareth, Dark Tranquility, Destruction, und Kärbholz sind für die erste Ausgabe des Midsummer Music Festivals auf der Metal Stage gleich vier legendäre Rock & Metalformationen bestätigt, auf der Electro Stage freuen wir uns auf Lacuna Coil und Nitzer EBB, Heroen des Dark- Electro.

Aber auch die ‚zweite Reihe‘ hat es in sich. Bands wie Corvus Corax (Era Metallum), Diary of Dreams, Ektomorf, Exilia,Eyes Wide Open, Rage, Gothminister, Manimal, Ost+Front , Rotersand, Sono & Suicide Commando haben selbst ‘Headliner’- Qualitäten und freuen sich schon auf Euch und diesen unvergesslichen Event.

Außerdem sind bislang 34 weitere hochkarätige Namen bestätigt – eine große Bandbreite von Spielarten des Rock, Metal & Electro liefern Assemblage 23, Cold Nightsfor Alligators, Crossplane, Das Ich, Jaded Heart, Kambrium, Moran Magal, Last Days of Eden, Null Positiv, Soulbound, Spoil Engine, Tri State Corner, Venues, Vlad in Tears, Vogelfrey, Waldkauz sowie Alien Ghost, Brunhilde, Deadly Moussaka, Dryland, Dying Phönix, Electric Bat Cave, Elephantin Paradise, Emerald Sun, Factory Inside, Fallen Sanctuary, Harzinfarkt, Lucina Soteira, Lunattack,Manipulation, Mission in Black, Shade of Shambles, System Noire und Trope.

Freitag und Samstag gibt es im Rahmenprogram Lesungen mit Markus Heitz, Madelaine Puljic, Michael Peinkoferund Stefanie Hasse.Direkt angrenzend zum Gelände wird es auch einen Campingplatz geben, auf dem sich die Besucher & Besucherinnen gemütlich vor und nach dem Festival treffen und gegebenenfalls auch eine Mütze Schlaf zu sich nehmen können. Hier wird es auch die Möglichkeit geben, zu frühstücken – der Campingplatz ist von Donnerstag, 23.6. – Montag 27.6. geöffnet. Das Gelände selbst wird neben Uhren, Schmuck, Merch; Klamotten und anderen nützlichenDingen, eine Vielzahl von kulinarischen Angeboten aufweisen, en erstes Highlight kann schon mit den Barbecue-Spezialisten von Rost & Rauch ankündigen, die diesmal neben ihren beliebten Grillspezialitäten auch ein komplett veganes Grillerlebnis im Programm haben. Zudem werden die Kafferösterei Bienert, Jackys Hanfhaus, Rock’n’Roll Catering, Tierisches Mittelalter Asinarius, Zaremba’s Knobi Baguettes, Columbis Erdäpfel, Urs Mittelalter Bäckereiund die Metbutze vertreten sein, mehr demnächst.

Tickets für 105,- € zzgl. Gebühren (Kinder bis 12 Jahre kostenlos), mit Camping 125,- € gibt es auf www.midsummerfestival.net/tickets. Weitere Informationen zum Festival gibt es auf www.midsummerfestival.net.

​Ein € von jedem verkauften Ticket geht an‚One for the Planet‘zur Unterstützung von Initiativengegen Rassismus, gegen Umweltzerstörung und für soziale Gerechtigkeit.