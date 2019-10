Nacht der Helden – Winter 2019

Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden Heldmaschine, in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den NDH-Winternächten und etablieren die beliebte Indoor-Festivalreihe ‘Nacht Der Helden’, die ganz im Zeichen der härteren deutschsprachigen Rockmusik steht, damit weiter.

Neben den Präsentatoren selbst, der Koblenzer NDH-Band Heldmaschine , wird ein weiterer hochkarätiger Act als Co-Headliner den Abend bestreiten, der erst später bekanntgegeben werden kann. Bereits bestätigt für die Shows sind zudem Erdling und Hemesath.

Längst ist die „Nacht Der Helden“ ein festes Trademark. Die Veranstaltungsreihe, die sowohl im Winter als auch im Sommer in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet, ist so etwas wie das Get Together namhafter Vertreter des sogenannten NDH (Neue Deutsche Härte) – Genres.

Präsentator der auch weit über die Szene hinaus beliebten Festival-Reihe: die Koblenzer Band Heldmaschine . Ihr wuchtiger Sound, ihre fetten Industrial-Riffs und ihre scharfkantigen Elektro-Sounds, gepaart mit ihren direkten und authentischen Texten sind das Markenzeichen der Band. Frontmann und Cheflyriker René trifft mit seinen mal zynischen, mal ernsten Anleihen stets genau ins Schwarze, wenn Themen wie sexuelle Abhängigkeit, schmerzhafte Wahrheiten oder Vergänglichkeit besungen werden. Und Heldmaschine wären nicht sie selbst, wenn es nicht auch mit viel Sarkasmus und einer guten Portion Augenzwinkern zuginge. So ist zum Beispiel der Titel ‘®’ ein netter Gruß an all diejenigen, die immer noch mit den müden Rammstein-Vergleichen angekrochen kommen.

Erdling zählen derzeit zu den absoluten Szene-Hopefuls. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das Trio um Sänger und Mastermind Neill Freiwald bereits drei chartrelevante Alben veröffentlicht. Nachdem sie “Aus den Tiefen” sämtliche “Supernova(e)” und “Dämon(en)” entfesselten, nehmen die drei Vollblutmusiker zum fünfjährigen Jubiläum gerade den vierten Langspieler ins Visier. Jetzt dürfen sich Fans auf eine Single-Auskopplung freuen, die zeitgleich mit neuen Tourdates veröffentlicht wird. Mit “Wir sind Midgard” kündigen Erdling den Aufbruch in neue musikalische Gefilde an, ohne dabei an Vibes und Wiedererkennungswert einzubüßen. Ihren hookigen Refrains treugeblieben, katapultieren Erdling eine Urgewalt von Song in die Menge, deren Aggression und Härte für das Trio aus Bayern völlig neue Dimensionen annimmt. “Die neuen Songs werden anders, schneller, Metal-lastiger – aber sie werden vor allem eines sein: Erdling ” berichtet Sänger Neill.

Hinter Hemesath verbirgt sich Sänger und Schauspieler Christopher Zumbült. Zwei Gitarren und eine donnernde Rhythmus Sektion bilden das Fundament für den druckvollen Sound der Beckumer Band. Melodiöse Passagen mit klassischen Gitarrensoli sowie eingängige Refrains mit mehrstimmigem Gesang setzen Kontrapunkte und geben den Songs dynamische Weite.

Im Herbst 2018 spielte Hemesath eine umfassende Tour mit Maerzfeld. Anschließend folgte im Frühjahr 2019 eine Supporttour für die Band Heldmaschine. Ein neues Album wird Anfang 2020 erscheinen.

Das Lineup der ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 wird vervollständigt durch eine Formation, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht werden kann. Erst im Herbst 2019 wird es soweit sein. Aber so viel sei bereits verraten: Der zusätzliche Headliner bündelt Musiker aus den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der letzten Jahre. Es handelt sich um DIE neue Allstar-Formation, die mit Ihrer atmosphärischen Mischung aus kraftvollem Rock und hymnischem Pop die ,Nacht Der Helden‘ enorm bereichern wird!

Mit ihrem Breitwand-Mix aus mitreißendem Rock und bombastischen Wave Noir stellt diese Allstar-Formation das perfekte Bindeglied zwischen Alternative und Deutschrock dar. Rockige Gitarren verschmelzen mit modernen Electro-Beats, dramatisch inszenierte Klassikelemente treffen auf packende Melodien, die von der markanten Stimme des Sängers und seinen authentischen, deutschen Lyrics voller Melancholie veredelt werden. Freut Euch mit uns auf die ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 – und bleibt gespannt !!!

Aktueller Monat Past & Future Events All Only Past Events Only Future Events Artist All [:SITD:] [de:ad:cibel] 80s Express A Spell Inside A.I. Zero Absurd Minds Accessory Adam Is A Girl Aesthetic Perfection After The Rain Agent Side Grinder Agonoize Aiboforcen Alienare All The Ashes Amnistia Analogue-X Anathema Angels & Agony Antibiosis Any Second Apoptygma Berzerk Arctic Sunrise Arise-X Armageddon Dildos Árstíðir ASP Assemblage 23 Auger avoid-a-void Beborn Beton Beyond Obsession Blind Passenger Blitzmachine Blutengel Bysmarque & Snowwhyte C-Lekktor Caisaron CattaC Celluloide Centhron Chemical Sweet Kid Coma Alliance Combichrist Consumer Junk Covenant Cryo Cryo-Tekk Culture Kultür Cygnosic Darkness on Demand Das Ich De/Vision Decence Deine Lakaien Depeche Mode Deutsche Bank Diary of Dreams Die drei ??? Die Krupps digital ENERGY Diorama District 13 Dive EGGVN Eisbrecher Eisfabrik ELM Empathy Test Empirion Engelsstaub Erdling ESC (Eden Synthetic Corps) evo-lution Faderhead Faktor 239 Felix Marc Fields of the Nephilim First Aid 4 Souls Fix8:Sed8 Fixmer/McCarthy Forced To Mode Form Follows Function Formalin Front 242 Front Line Assembly Frozen Plasma Funker Vogt Future Lied To Us Future Trail Gimme Shelter Girls Under Glass Golem / xenonoise Grendel Haedzor Halo Effect Harmjoy Heldmaschine Hemesath Hocico Holygram Icon Of Coil In Strict Confidence Intent:Outtake Iris Janosch Moldau Joachim Witt KieW Kirlian Camera KMFDM Kontrast Les Berrtas Letzte Instanz Liebknecht Lighthouse In Darkness Live On Mars LOAD Loewenhertz Lord of the Lost Machinista Maerzfeld MajorVoice Maschinist Massiv In Mensch Massive Ego Melotron Mental Exile Mesh Minuit Machine Model Depose Mondträume My Love Kills Nachtmahr Nature of Wires Nitzer Ebb Noisuf-X Nordika Novastorm Null Positiv NZ OMD Omnimar Oomph! Orange Sector Ost+Front Parade Ground Patenbrigade: Wolff Perfection Doll Peter Heppner Pluswelt Festival 2019 POS.:2 Priest Project Pitchfork Psy’Aviah Psyche Purwien & Kowa Radioaktivists Rammstein Re.Mind reADJUST Reaper Reichsfeind Reizstrom Rome Rotersand Rroyce Ruined Conflict S.P.O.C.K Scarlet Dorn Schandmaul Schattenmann Scheuber Schwarzschild Scintilla Anima Sea Of Sin Seadrake Seelennacht She Past Away Signal Aout 42 Simple Minds Siva Six Solar Fake Solitary Experiments Sono Sonorus7 Stahlmann Stahlnebel & Black Selket Suicide Commando Synapsyche Synthattack System Noire T.O.Y. Tension Control Terrolokaust The Beauty Of Gemina The Birthday Massacre The Cassandra Complex The Eternal Afflict The Overlookers The Sisters Of Mercy Third Realm TiktAAlik TKKG TOAL Torul Twisted Destiny Uncreated Unity One Unplaces Unterschicht Unzucht V2A Vainerz VNV Nation Vorsprung durch Technik Welle:Erdball Winterkälte Wisborg Wort-Ton XotoX Yellow Lazarus Zeromancer Zoodrake Zoon Politicon Zweite Jugend Dezember 2019 Nacht der Helden - Winter 2019 Hellraiser Werkstättenstraße 4, 04319 Leipzig Fr20dez19:0023:30Nacht der Helden - Winter 2019LeipzigArtist:Erdling,Heldmaschine,Hemesath 0 Add to wishlist Tickets Kalender hinzufügenGoogle hinzufügen Wann? (Freitag) 19:00 - 23:30 Wo? Hellraiser Werkstättenstraße 4, 04319 Leipzig Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den more Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den NDH-Winternächten und etablieren die beliebte Indoor-Festivalreihe ‘Nacht Der Helden’, die ganz im Zeichen der härteren deutschsprachigen Rockmusik steht, damit weiter.

Neben den Präsentatoren selbst, der Koblenzer NDH-Band HELDMASCHINE, wird ein weiterer hochkarätiger Act als Co-Headliner den Abend bestreiten, der erst später bekanntgegeben werden kann. Bereits bestätigt für die Shows sind zudem ERDLING und HEMESATH. Längst ist die „Nacht Der Helden“ ein festes Trademark. Die Veranstaltungsreihe, die sowohl im Winter als auch im Sommer in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet, ist so etwas wie das Get Together namhafter Vertreter des sogenannten NDH (Neue Deutsche Härte) – Genres.

Präsentator der auch weit über die Szene hinaus beliebten Festival-Reihe: die Koblenzer Band HELDMASCHINE. Ihr wuchtiger Sound, ihre fetten Industrial-Riffs und ihre scharfkantigen Elektro-Sounds, gepaart mit ihren direkten und authentischen Texten sind das Markenzeichen der Band. Frontmann und Cheflyriker René trifft mit seinen mal zynischen, mal ernsten Anleihen stets genau ins Schwarze, wenn Themen wie sexuelle Abhängigkeit, schmerzhafte Wahrheiten oder Vergänglichkeit besungen werden. Und HELDMASCHINE wären nicht sie selbst, wenn es nicht auch mit viel Sarkasmus und einer guten Portion Augenzwinkern zuginge. So ist zum Beispiel der Titel ‘®’ ein netter Gruß an all diejenigen, die immer noch mit den müden Rammstein-Vergleichen angekrochen kommen. ERDLING zählen derzeit zu den absoluten Szene-Hopefuls. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das Trio um Sänger und Mastermind Neill Freiwald bereits drei chartrelevante Alben veröffentlicht. Nachdem sie “Aus den Tiefen” sämtliche “Supernova(e)” und “Dämon(en)” entfesselten, nehmen die drei Vollblutmusiker zum fünfjährigen Jubiläum gerade den vierten Langspieler ins Visier. Jetzt dürfen sich Fans auf eine Single-Auskopplung freuen, die zeitgleich mit neuen Tourdates veröffentlicht wird. Mit “Wir sind Midgard” kündigen ERDLING den Aufbruch in neue musikalische Gefilde an, ohne dabei an Vibes und Wiedererkennungswert einzubüßen. Ihren hookigen Refrains treugeblieben, katapultieren ERDLING eine Urgewalt von Song in die Menge, deren Aggression und Härte für das Trio aus Bayern völlig neue Dimensionen annimmt. “Die neuen Songs werden anders, schneller, Metal-lastiger – aber sie werden vor allem eines sein: Erdling” berichtet Sänger Neill. Hinter HEMESATH verbirgt sich Sänger und Schauspieler Christopher Zumbült. Zwei Gitarren und eine donnernde Rhythmus Sektion bilden das Fundament für den druckvollen Sound der Beckumer Band. Melodiöse Passagen mit klassischen Gitarrensoli sowie eingängige Refrains mit mehrstimmigem Gesang setzen Kontrapunkte und geben den Songs dynamische Weite.

Im Herbst 2018 spielte HEMESATH eine umfassende Tour mit Maerzfeld. Anschließend folgte im Frühjahr 2019 eine Supporttour für die Band Heldmaschine. Ein neues Album wird Anfang 2020 erscheinen. Das Lineup der ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 wird vervollständigt durch eine Formation, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht werden kann. Erst im Herbst 2019 wird es soweit sein. Aber so viel sei bereits verraten: Der zusätzliche Headliner bündelt Musiker aus den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der letzten Jahre. Es handelt sich um DIE neue Allstar-Formation, die mit Ihrer atmosphärischen Mischung aus kraftvollem Rock und hymnischem Pop die ,Nacht Der Helden‘ enorm bereichern wird!

Mit ihrem Breitwand-Mix aus mitreißendem Rock und bombastischen Wave Noir stellt diese Allstar-Formation das perfekte Bindeglied zwischen Alternative und Deutschrock dar. Rockige Gitarren verschmelzen mit modernen Electro-Beats, dramatisch inszenierte Klassikelemente treffen auf packende Melodien, die von der markanten Stimme des Sängers und seinen authentischen, deutschen Lyrics voller Melancholie veredelt werden. Freut Euch mit uns auf die ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 – und bleibt gespannt !!! Nacht der Helden - Winter 2019 Airport Obertraubling Ernst-Frenzel-Str. 16, 93083 Obertraubling Sa21dez19:0023:30Nacht der Helden - Winter 2019ObertraublingArtist:Erdling,Heldmaschine,Hemesath 0 Add to wishlist Tickets Kalender hinzufügenGoogle hinzufügen Wann? (Samstag) 19:00 - 23:30 Wo? Airport Obertraubling Ernst-Frenzel-Str. 16, 93083 Obertraubling Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den more Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den NDH-Winternächten und etablieren die beliebte Indoor-Festivalreihe ‘Nacht Der Helden’, die ganz im Zeichen der härteren deutschsprachigen Rockmusik steht, damit weiter.

Neben den Präsentatoren selbst, der Koblenzer NDH-Band HELDMASCHINE, wird ein weiterer hochkarätiger Act als Co-Headliner den Abend bestreiten, der erst später bekanntgegeben werden kann. Bereits bestätigt für die Shows sind zudem ERDLING und HEMESATH. Längst ist die „Nacht Der Helden“ ein festes Trademark. Die Veranstaltungsreihe, die sowohl im Winter als auch im Sommer in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet, ist so etwas wie das Get Together namhafter Vertreter des sogenannten NDH (Neue Deutsche Härte) – Genres.

Präsentator der auch weit über die Szene hinaus beliebten Festival-Reihe: die Koblenzer Band HELDMASCHINE. Ihr wuchtiger Sound, ihre fetten Industrial-Riffs und ihre scharfkantigen Elektro-Sounds, gepaart mit ihren direkten und authentischen Texten sind das Markenzeichen der Band. Frontmann und Cheflyriker René trifft mit seinen mal zynischen, mal ernsten Anleihen stets genau ins Schwarze, wenn Themen wie sexuelle Abhängigkeit, schmerzhafte Wahrheiten oder Vergänglichkeit besungen werden. Und HELDMASCHINE wären nicht sie selbst, wenn es nicht auch mit viel Sarkasmus und einer guten Portion Augenzwinkern zuginge. So ist zum Beispiel der Titel ‘®’ ein netter Gruß an all diejenigen, die immer noch mit den müden Rammstein-Vergleichen angekrochen kommen. ERDLING zählen derzeit zu den absoluten Szene-Hopefuls. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das Trio um Sänger und Mastermind Neill Freiwald bereits drei chartrelevante Alben veröffentlicht. Nachdem sie “Aus den Tiefen” sämtliche “Supernova(e)” und “Dämon(en)” entfesselten, nehmen die drei Vollblutmusiker zum fünfjährigen Jubiläum gerade den vierten Langspieler ins Visier. Jetzt dürfen sich Fans auf eine Single-Auskopplung freuen, die zeitgleich mit neuen Tourdates veröffentlicht wird. Mit “Wir sind Midgard” kündigen ERDLING den Aufbruch in neue musikalische Gefilde an, ohne dabei an Vibes und Wiedererkennungswert einzubüßen. Ihren hookigen Refrains treugeblieben, katapultieren ERDLING eine Urgewalt von Song in die Menge, deren Aggression und Härte für das Trio aus Bayern völlig neue Dimensionen annimmt. “Die neuen Songs werden anders, schneller, Metal-lastiger – aber sie werden vor allem eines sein: Erdling” berichtet Sänger Neill. Hinter HEMESATH verbirgt sich Sänger und Schauspieler Christopher Zumbült. Zwei Gitarren und eine donnernde Rhythmus Sektion bilden das Fundament für den druckvollen Sound der Beckumer Band. Melodiöse Passagen mit klassischen Gitarrensoli sowie eingängige Refrains mit mehrstimmigem Gesang setzen Kontrapunkte und geben den Songs dynamische Weite.

Im Herbst 2018 spielte HEMESATH eine umfassende Tour mit Maerzfeld. Anschließend folgte im Frühjahr 2019 eine Supporttour für die Band Heldmaschine. Ein neues Album wird Anfang 2020 erscheinen. Das Lineup der ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 wird vervollständigt durch eine Formation, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht werden kann. Erst im Herbst 2019 wird es soweit sein. Aber so viel sei bereits verraten: Der zusätzliche Headliner bündelt Musiker aus den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der letzten Jahre. Es handelt sich um DIE neue Allstar-Formation, die mit Ihrer atmosphärischen Mischung aus kraftvollem Rock und hymnischem Pop die ,Nacht Der Helden‘ enorm bereichern wird!

Mit ihrem Breitwand-Mix aus mitreißendem Rock und bombastischen Wave Noir stellt diese Allstar-Formation das perfekte Bindeglied zwischen Alternative und Deutschrock dar. Rockige Gitarren verschmelzen mit modernen Electro-Beats, dramatisch inszenierte Klassikelemente treffen auf packende Melodien, die von der markanten Stimme des Sängers und seinen authentischen, deutschen Lyrics voller Melancholie veredelt werden. Freut Euch mit uns auf die ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 – und bleibt gespannt !!! Nacht der Helden - Winter 2019 Capitol Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover Fr27dez19:0023:30Nacht der Helden - Winter 2019HannoverArtist:Erdling,Heldmaschine,Hemesath 0 Add to wishlist Tickets Kalender hinzufügenGoogle hinzufügen Wann? (Freitag) 19:00 - 23:30 Wo? Capitol Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den more Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den NDH-Winternächten und etablieren die beliebte Indoor-Festivalreihe ‘Nacht Der Helden’, die ganz im Zeichen der härteren deutschsprachigen Rockmusik steht, damit weiter.

Neben den Präsentatoren selbst, der Koblenzer NDH-Band HELDMASCHINE, wird ein weiterer hochkarätiger Act als Co-Headliner den Abend bestreiten, der erst später bekanntgegeben werden kann. Bereits bestätigt für die Shows sind zudem ERDLING und HEMESATH. Längst ist die „Nacht Der Helden“ ein festes Trademark. Die Veranstaltungsreihe, die sowohl im Winter als auch im Sommer in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet, ist so etwas wie das Get Together namhafter Vertreter des sogenannten NDH (Neue Deutsche Härte) – Genres.

Präsentator der auch weit über die Szene hinaus beliebten Festival-Reihe: die Koblenzer Band HELDMASCHINE. Ihr wuchtiger Sound, ihre fetten Industrial-Riffs und ihre scharfkantigen Elektro-Sounds, gepaart mit ihren direkten und authentischen Texten sind das Markenzeichen der Band. Frontmann und Cheflyriker René trifft mit seinen mal zynischen, mal ernsten Anleihen stets genau ins Schwarze, wenn Themen wie sexuelle Abhängigkeit, schmerzhafte Wahrheiten oder Vergänglichkeit besungen werden. Und HELDMASCHINE wären nicht sie selbst, wenn es nicht auch mit viel Sarkasmus und einer guten Portion Augenzwinkern zuginge. So ist zum Beispiel der Titel ‘®’ ein netter Gruß an all diejenigen, die immer noch mit den müden Rammstein-Vergleichen angekrochen kommen. ERDLING zählen derzeit zu den absoluten Szene-Hopefuls. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das Trio um Sänger und Mastermind Neill Freiwald bereits drei chartrelevante Alben veröffentlicht. Nachdem sie “Aus den Tiefen” sämtliche “Supernova(e)” und “Dämon(en)” entfesselten, nehmen die drei Vollblutmusiker zum fünfjährigen Jubiläum gerade den vierten Langspieler ins Visier. Jetzt dürfen sich Fans auf eine Single-Auskopplung freuen, die zeitgleich mit neuen Tourdates veröffentlicht wird. Mit “Wir sind Midgard” kündigen ERDLING den Aufbruch in neue musikalische Gefilde an, ohne dabei an Vibes und Wiedererkennungswert einzubüßen. Ihren hookigen Refrains treugeblieben, katapultieren ERDLING eine Urgewalt von Song in die Menge, deren Aggression und Härte für das Trio aus Bayern völlig neue Dimensionen annimmt. “Die neuen Songs werden anders, schneller, Metal-lastiger – aber sie werden vor allem eines sein: Erdling” berichtet Sänger Neill. Hinter HEMESATH verbirgt sich Sänger und Schauspieler Christopher Zumbült. Zwei Gitarren und eine donnernde Rhythmus Sektion bilden das Fundament für den druckvollen Sound der Beckumer Band. Melodiöse Passagen mit klassischen Gitarrensoli sowie eingängige Refrains mit mehrstimmigem Gesang setzen Kontrapunkte und geben den Songs dynamische Weite.

Im Herbst 2018 spielte HEMESATH eine umfassende Tour mit Maerzfeld. Anschließend folgte im Frühjahr 2019 eine Supporttour für die Band Heldmaschine. Ein neues Album wird Anfang 2020 erscheinen. Das Lineup der ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 wird vervollständigt durch eine Formation, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht werden kann. Erst im Herbst 2019 wird es soweit sein. Aber so viel sei bereits verraten: Der zusätzliche Headliner bündelt Musiker aus den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der letzten Jahre. Es handelt sich um DIE neue Allstar-Formation, die mit Ihrer atmosphärischen Mischung aus kraftvollem Rock und hymnischem Pop die ,Nacht Der Helden‘ enorm bereichern wird!

Mit ihrem Breitwand-Mix aus mitreißendem Rock und bombastischen Wave Noir stellt diese Allstar-Formation das perfekte Bindeglied zwischen Alternative und Deutschrock dar. Rockige Gitarren verschmelzen mit modernen Electro-Beats, dramatisch inszenierte Klassikelemente treffen auf packende Melodien, die von der markanten Stimme des Sängers und seinen authentischen, deutschen Lyrics voller Melancholie veredelt werden. Freut Euch mit uns auf die ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 – und bleibt gespannt !!! Nacht der Helden - Winter 2019 Turbinenhalle Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen So29dez19:0023:30Nacht der Helden - Winter 2019OberhausenArtist:Erdling,Heldmaschine,Hemesath 0 Add to wishlist Tickets Kalender hinzufügenGoogle hinzufügen Wann? (Sonntag) 19:00 - 23:30 Wo? Turbinenhalle Im Lipperfeld 23, 46047 Oberhausen Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den more Event Details HELDMASCHINE & TMS-Event laden wieder zu ihren Indoor-Festivals Der Winter wird hart. Auch diesen Dezember laden HELDMASCHINE , in Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Fa. TMS-Event aus Koblenz, wieder zu den NDH-Winternächten und etablieren die beliebte Indoor-Festivalreihe ‘Nacht Der Helden’, die ganz im Zeichen der härteren deutschsprachigen Rockmusik steht, damit weiter.

Neben den Präsentatoren selbst, der Koblenzer NDH-Band HELDMASCHINE, wird ein weiterer hochkarätiger Act als Co-Headliner den Abend bestreiten, der erst später bekanntgegeben werden kann. Bereits bestätigt für die Shows sind zudem ERDLING und HEMESATH. Längst ist die „Nacht Der Helden“ ein festes Trademark. Die Veranstaltungsreihe, die sowohl im Winter als auch im Sommer in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet, ist so etwas wie das Get Together namhafter Vertreter des sogenannten NDH (Neue Deutsche Härte) – Genres.

Präsentator der auch weit über die Szene hinaus beliebten Festival-Reihe: die Koblenzer Band HELDMASCHINE. Ihr wuchtiger Sound, ihre fetten Industrial-Riffs und ihre scharfkantigen Elektro-Sounds, gepaart mit ihren direkten und authentischen Texten sind das Markenzeichen der Band. Frontmann und Cheflyriker René trifft mit seinen mal zynischen, mal ernsten Anleihen stets genau ins Schwarze, wenn Themen wie sexuelle Abhängigkeit, schmerzhafte Wahrheiten oder Vergänglichkeit besungen werden. Und HELDMASCHINE wären nicht sie selbst, wenn es nicht auch mit viel Sarkasmus und einer guten Portion Augenzwinkern zuginge. So ist zum Beispiel der Titel ‘®’ ein netter Gruß an all diejenigen, die immer noch mit den müden Rammstein-Vergleichen angekrochen kommen. ERDLING zählen derzeit zu den absoluten Szene-Hopefuls. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das Trio um Sänger und Mastermind Neill Freiwald bereits drei chartrelevante Alben veröffentlicht. Nachdem sie “Aus den Tiefen” sämtliche “Supernova(e)” und “Dämon(en)” entfesselten, nehmen die drei Vollblutmusiker zum fünfjährigen Jubiläum gerade den vierten Langspieler ins Visier. Jetzt dürfen sich Fans auf eine Single-Auskopplung freuen, die zeitgleich mit neuen Tourdates veröffentlicht wird. Mit “Wir sind Midgard” kündigen ERDLING den Aufbruch in neue musikalische Gefilde an, ohne dabei an Vibes und Wiedererkennungswert einzubüßen. Ihren hookigen Refrains treugeblieben, katapultieren ERDLING eine Urgewalt von Song in die Menge, deren Aggression und Härte für das Trio aus Bayern völlig neue Dimensionen annimmt. “Die neuen Songs werden anders, schneller, Metal-lastiger – aber sie werden vor allem eines sein: Erdling” berichtet Sänger Neill. Hinter HEMESATH verbirgt sich Sänger und Schauspieler Christopher Zumbült. Zwei Gitarren und eine donnernde Rhythmus Sektion bilden das Fundament für den druckvollen Sound der Beckumer Band. Melodiöse Passagen mit klassischen Gitarrensoli sowie eingängige Refrains mit mehrstimmigem Gesang setzen Kontrapunkte und geben den Songs dynamische Weite.

Im Herbst 2018 spielte HEMESATH eine umfassende Tour mit Maerzfeld. Anschließend folgte im Frühjahr 2019 eine Supporttour für die Band Heldmaschine. Ein neues Album wird Anfang 2020 erscheinen. Das Lineup der ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 wird vervollständigt durch eine Formation, die zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht werden kann. Erst im Herbst 2019 wird es soweit sein. Aber so viel sei bereits verraten: Der zusätzliche Headliner bündelt Musiker aus den erfolgreichsten deutschsprachigen Bands der letzten Jahre. Es handelt sich um DIE neue Allstar-Formation, die mit Ihrer atmosphärischen Mischung aus kraftvollem Rock und hymnischem Pop die ,Nacht Der Helden‘ enorm bereichern wird!

Mit ihrem Breitwand-Mix aus mitreißendem Rock und bombastischen Wave Noir stellt diese Allstar-Formation das perfekte Bindeglied zwischen Alternative und Deutschrock dar. Rockige Gitarren verschmelzen mit modernen Electro-Beats, dramatisch inszenierte Klassikelemente treffen auf packende Melodien, die von der markanten Stimme des Sängers und seinen authentischen, deutschen Lyrics voller Melancholie veredelt werden. Freut Euch mit uns auf die ,Nacht Der Helden‘ im Winter 2019 – und bleibt gespannt !!!