Mit seinem Imperial-Industrial Projekt Nachtmahr ruft Thomas Rainer erstmals 2007 den Krieg auf den Tanzflächen aus. Laut, basslastig, kompromisslos und verheerend in seiner Wucht mähte die österreichische Kampfmaschine alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte. Lieben oder hassen, dazwischen passt bei Nachtmahr seit Tag eins kein Blatt Papier.

Nach der Debüt-EP „Kunst ist Krieg“ steigerte sich das Projekt in den Folgejahren schnell zu einem weltweiten Phänomen. Im Jahrestakt fielen die Werke „Feuer frei!“, „Alle Lust will Ewigkeit“ und „Semper Fidelis“ über die Szene her, zuletzt detonierte das markige Schlachtenepos „Kampfbereit“ mit mächtigem Donnerhall und man lies mit „Unbeugsam“ 10 Jahre Bandgeschichte Revue passieren. Als Dauergast auf internationalen Festivalbühnen kletterte Nachtmahr Jahr für Jahr einige Positionen höher und heute wissen wir: Nachtmahr führte damals eine Zeitenwende in der Szene herbei.

2019 schlägt Thomas Rainer ein weiteres Kapitel in der Bandgeschichte auf und verkündet unter dem Banner des aktuellen Albums „Antithese“ neue Konzerttermine in Deutschland bei denen der Kommandant der Alptraumkrieger einen Klangsturm entfesseln wird der seinesgleichen sucht.

Wer nicht dabei gewesen ist, der weiß noch gar nicht, wie viel Wucht, wie viel Rausch und wie viel brachiale Energie eine solch monolithische Industrial-Orgie wirklich entfachen kann.

Es ist an der Zeit, dieses Versäumnis nachzuholen!

Dem Anlass gebührend führt Nachtmahr noch zwei hochkarätige Support Acts ins Feld:

C-Lekktor, welche gemeinsam mit Hocico und Amduscia das unheilige Dreigestirn des mexikanischen Aggrotech bilden, bringen ihre volle Live Show zum ersten Mal seit 2003 wieder im Vorprogramm der „Antithese Tour 2019“ nach Europa.

Ihr Live Debut abseits der Festival Bühne geben Cygnosic, den erfolgreichsten Dark Elektro Export Griechenlands, der diese großartige Line-up jeden Abend eröffnen wird.