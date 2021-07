Nachtmahr – Beweg dich!

Horche, dunkles Volk,wir sehen uns wieder vom 6. bis . August 2022!Das Line-Up für das M’era Luna 2022 im Überblick:ASP ft. THE LITTLE BIG MEN · EISBRECHER · THE SISTERS OF MERCY

NITZER EBB · BLUTENGEL · SCHANDMAUL · THE MISSION

VNV NATION CLASSICAL · COVENANT · THE LORD OF THE LOST ENSEMBLE · THE CRÜXSHADOWS · FRONT LINE ASSEMBLY · FEUERSCHWANZ · MEGAHERZ · NACHTMAHR · ROTERSAND · IN STRICT CONFIDENCE · HAUJOBB · FADERHEAD · DIORAMA · OST+FRONT · UNZUCHT · THE CASSANDRA COMPLEX · SOLITARY EXPERIMENTS · TYSKE LUDDER · SOMAN · NOISUF-X · THE BEAUTY OF GEMINA · QNTAL · SCHATTENMANN · A LIFE DIVIDED · THEN COMES SILENCE · CHROM · AMBASSADOR21 · AEVERIUM · HELL BOULEVARD · RAVE THE REQVIEM · OUL · ADAM IS A GIRL