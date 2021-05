Nachtmahr – Beweg Dich!

Mit seinem Imperial-Industrial Projekt Nachtmahr ruft Thomas Rainer erstmals 2007 den Krieg auf den Tanzflächen aus. Laut, basslastig, kompromisslos und verheerend in seiner Wucht mähte die österreichische Kampfmaschine alles nieder, was sich ihr in den Weg stellte. Lieben oder hassen, dazwischen passt bei Nachtmahr seit Tag eins kein Blatt Papier. Nach der Debüt-EP „Kunst ist Krieg“ steigerte sich das Projekt in den Folgejahren schnell zu einem weltweiten Phänomen. Im Jahrestakt fielen Werke wie „Feuer frei!“, „Alle Lust will Ewigkeit“ und „Kampfbereit“ über die Szene her. Zuletzt detonierte Thomas Rainers „Antithese“ mit mächtigem Donnerhall und begeisterte mit der Tournee gleichen Namens die stetig wachsende Zahl an treu ergebenen Fans.Als Vorbote einer neuen Ära ergeht mit „Beweg dich!“ der aktuellste Tanzbefehl auf uns hernieder, so apokalyptisch und verheerend wie die lange Dunkelheit, die hinter uns liegt. Passend dazu ruft der Tanzdiktator unter dem Motto BEWEG DICH 2021! zu neuen Konzertterminen.Wer nicht dabei gewesen ist, der weiß noch gar nicht, wie viel Wucht, wie viel Rausch und wie viel brachiale Energie eine solch monolithische Industrial-Orgie wirklich entfachen kann. Es ist an der Zeit, dieses Versäumnis nachzuholen!