Nachtmahr zieht den Stecker und zeigt neues Gewand

Das bisherige Line-Up für das M’era Luna 2020 im Überblick:

Nitzer Ebb | Schandmaul | The Lord Of The Lost Ensemble | Feuerschwanz | Megaherz | Nachtmahr | Rotersand | Coma Alliance | Faderhead | Diorama | The Cassandra Complex | Solitary Experiments | Ost+Front | Unzucht | Noisuf-X | The Beauty Of Gemina | Holygram | Then Comes Silence