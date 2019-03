Aktuell haben 90 Künstler ihren Auftritt zugesagt.

A Slice Of Life (B) –

A Spell Inside (D) –

Absurd Minds (D) –

Agonoize (D) –

Alien Vampires (GB) –

Am Not (GB) –

And The Golden Choir (D) –

Artwork/Belladonna (D) –

Automelodi (CDN) –

Autumn (USA) Europa-Premiere –

Battle Scream (D) –

Bragolin (NL) –

Camerata Mediolanense (I) –

Cold Showers (USA) –

Coph Nia (S) –

Coppelius (D) –

Cradle Of Filth (GB) –

Creux Lies (USA) –

Darkcell (AUS) –

Das Ich (D) –

Dear Deer (F) –

Dystopian Society (I) –

Eggvn (MEX) –

Empathy Test (GB) –

Escape With Romeo (D) –

Evi Vine (GB) –

Fehlfarben (D) spielen “Monarchie und Alltag” –

Fliehende Stürme (D) –

Freakangel (EST) –

Geometric Vision (I) –

Gitane Demone Quartet (USA) –

Goethes Erben (D) –

Grausame Töchter (D) –

Ground Nero (B) –

Hämatom (D) –

Hante. (F) –

Haujobb (D) –

In2TheSound (GB/D) Mike Dudley & The Convent spielen The Sound –

Inkubus Sukkubus (GB) –

Intent:Outtake (D) –

Job Karma (PL) –

Jonathan Bree (NZ) –

Jungstötter (D) –

Karies (D) –

Killus (E) –

King Dude (USA) volle Bandbesetzung –

Kontravoid (CDN) –

Kælan Mikla (ISL) –

Lene Lovich Band (GB) exklusiver Festival-Auftritt in Deutschland zum 40. Jubiläum des Albums “Stateless” –

Lord Of The Lost (D) –

M.I.N.E (D) –

Maerzfeld (D) –

Megaherz (D) –

Meta Meat (F) –

Michael Cashmore & Shaltmira (GB/LT) –

Nachtmahr (AT) –

Nitzer Ebb (GB) –

October Burns Black (GB) –

Omnimar (RUS) –

OUL (D) –

Pleasure Symbols (AUS) –

Sad Lovers And Giants (GB) –

Sally Dige (DK/CDN) –

Scarlet Dorn (D) –

Schandmaul (D) –

Schattenmann (D) –

Sebastian Fitzek (D) Lesung “Der Insasse” –

Selofan (GR) –

Shadow Project 1334 (USA) Erstes gemeinsames Konzert von EVA O, WILLIAM FAITH und STEVYN GREY seit 27 Jahren –

She Pleasures Herself (P) –

Soman (D) –

St. Michael Front (D) –

Still Corners (USA) –

Synthattack (D) –

System Noire (D) –

Tamaryn (USA) –

The Bellwether Syndicate (USA) –

The Cassandra Complex (GB) –

The Creepshow (CDN) –

The Foreign Resort (DK) –

The Moon And The Nightspirit (H) –

UK Decay (GB) –

Unto Ashes (USA) –

Urze De Lume (F) –

Velvet Acid Christ (USA) –

Void Vision (USA) –

Vowws (AUS) –

Witt (D) –

X-RX (D) –

Zweite Jugend (D) –