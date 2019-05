Deutschlands Elektronik-Pop-Künstler Nummer Eins kommt 2019 endlich zurück in die großen Arenen Deutschlands! Als internationaler Meister des Global Pop bringt SCHILLER seine musikalischen Emotionen in einer neuen, aufwändigen und faszinierenden Live-Show auf die Bühne und in 15 Städten auf Tournee. Dabei feiert das erfolgreichste deutsche Ambient-Pop-Projekt 20-jähriges Jubiläum 2019! Man kennt die Musik von SCHILLER, man lässt sich von ihr berühren und dann auf eine einzigartige, berauschende Sound-Reise mitnehmen.