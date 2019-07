„You Know Nothing.“ Es gibt wahrscheinlich keinen „Game of Thrones“-Fan diesseits der Mauer, der bei diesen Worten keine Gänsehaut bekommt – Staffelfinale hin oder her. Aber sind Rotersand, Deutschlands intelligentester Electro-Export, jetzt auch unter die Fantasy-Nerds gegangen? Mitnichten! Vielmehr untermauern sie auch mit ihrer neuen Single „You Know Nothing“ ihren makellosen Ruf, der Szene, der Gesellschaft und den Medien immer einen Schritt voraus zu sein.

Oder auch: Zwei Schritte vor und einer zurück. Denn bei aller aktuellen Brisanz greifen Rotersand mit ihrer jüngsten Veröffentlichung im Kern ein archetypisches Thema auf, das bereits seit 2003 die Essenz ihres wegweisenden Wirkens bestimmt. Ob damals, vor 16 Jahren, mit dem spektakulären Debüt „Truth Is Fanatic“ oder heute mit „You Know Nothing“: Wieder ist es das angespannte Verhältnis zwischen dem Individuum und der Medialität der Masse, die Rotersand triggert, inspiriert und dazu bringt, sich selbst zu überflügeln.

Drei Jahre nach dem elektrifizierten Bollwerk „Capitalism TM“ kehren Rotersand zurück in den Schoß ihrer Gesellschaftskritik, die das Projekt so meisterhaft in schillernd-urbane Hymnen an die schöne neue Digitalwelt zu kleiden weiß. Ging es auf „Random is Resistance“ und “War On Error“ noch darum, ein übermächtiges System zu bekämpfen und in den Untergrund eines Widerstands gegen Medien und Kommerz abzutauchen, spinnt „You Know Nothing“ diese dsytopisch-apokalyptische Großstadtmär konsequent weiter. Mit einem Unterschied: Der Mensch ist verschwunden. Er wurde endgültig durch eine binäre Existenz ersetzt, die sich hinter unendlich vielen Gesichtern und Äußerungen versteckt, um sich als Digital Ghost jeder Überwachung und Kontrolle zu entziehen.

Mit mächtigen Beats und ihrem ganzen Arsenal synthetischer Überlegenheit bewaffnet, entfesseln Rotersand eine martialische und gleichermaßen elegante Hymne für diese schrecklich schöne neue Zeit. „You Know Nothing“ ist ein doppelbödiger, hintersinniger Song wie ein gigantisches Fragezeichen hinter der Frage, was in Zeiten wie diesen mit dem Individuum passiert. Denn was macht uns noch aus, was ist echt und was Fiktion? Wir leben in einem Dauerfeuer digitaler Rauchbomben zwischen Identität und Schwarmbewusstsein, zwischen News und Fake-News, Tatsachen und Lügen, Wissen und Nicht-Wissen, Gefühlen und Fakten. Für den sogenannten Zeitgeist haben Rotersand schon lange keine Zeit mehr, also tun sie letzten Endes das, was ihnen übrig bleibt: Sie brüllen an gegen die Fanfaren der Despoten und Allmachtsfantasien der Soziopathen auf den Thronen der Welt. Und werden am Ende lauter sein.