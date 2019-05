Jeden 4. Freitag im Monat kehren die 80/90er zurück – und das mit einer extra duften Partyreihe: FOREVER YOUNG

Feier mit uns die Songs längst vergangener Zeiten – wir spielen alles von A-Z, wie Aha und Ace of Base, Bros, Blondie und Britney Spears, Culture Club und Coolio, Duran Duran, Dr. Alban und Depeche Mode, Eurythmics, Eiffel 65 und Erasure, Fine Young Cannibals, Fool’s Garden und Falco, Genesis und Guru Josh, Haddaway und Human League, INXS und den Idol Billy, Jermaine Jackson und Joachim Witt, Kool & The Gang und Kelly Family, Level 42 und Londonbeat, Madonna, Mr. President und Marusha, New Order und Nana, Opus, OMD und Ofra Haza, Pet Shop Boys, Paul Young und Prince, Queen, Roxette Run D.M.C. und Rednex, Sandra, Scatman und Scooter, T’Pau, Toto und Take That, Ultravox, U2 und UB40, Visage, Venga Boys und Vanilla Ice, Wham!, Whitney Houston und Whigfield, XTC und Xavier Naidoo, Yazoo, Yes und Yellow, Zucchero und ZZ-Top…

DJ Leviathan & Dark Spyro heizen megamäßig ein!

Lasst euch das Spektakel nicht entgehen 😉

Eintritt: 5 Euro