Neue Studio-X EP veröffentlicht

“Industrial-Music is here to stay” und Studio-X sind es auch!

Mit ihrer neuen 6-Track-EP liefert der australische Techno-Industrial-Produzent einen weiteren klassischen Club-Hit, der an die frühen Tage der Band erinnert: ein minimaler Track mit einer großen Kick-Drum, einprägsamen computerisierten Vocal-Samples und einigen dunklen Industrial-Effekten. Weniger ist definitiv mehr! “Butene Machines” verfolgt den gleichen Dancefloor-Ansatz mit einem futuristischen Sci-Fi-Flair und einer eher klassischen Strophe/Chorus-Songstruktur mit Gesang.

Als nächstes folgt ein eher düsterer, elektroorientierter, harter EBM-Track mit harschen Vocals, bei dem er erneut mit seinem Partner Gerry von Avarice In Audio zusammenarbeitet. Bridgette (die bereits auf dem letzten Studio-X -Album “Wrong” mitgewirkt hat) übernimmt dann die Führung beim druckvollen “Terror Bull”, einem höchst süchtig machenden Cocktail aus EDM, Deep Bass und Rave Noise.

New Blood” hingegen erinnert an die aggressiveren Industrial-Songs mit Drum&Bass-Einschlag, die Lawrie B. zusammen mit seinem Freund Simon Carter macht. Als Sahnehäubchen legen Studio-X noch einen Loop mit dem “VIP Mix” des Titelsongs nach und vervollständigen so diese neue, atemberaubende EP mit einer noch pumpenderen und schnelleren, melodischen Version dieser neuen Industrial-Dance-Hymne!

Studio-X ist hier um zu bleiben und wir sind hier um zu raven!