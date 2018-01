New Waves Day 2018 – Mega-Line-Up zum zweiten Streich

Einmal zelebriert, schon etabliert. Der New Waves Day feierte 2017 seine überragende Premiere in Oberhausen und brachte Szenehelden wie The Mission vor tausenden Fans auf die Bühne.

Am 26. Mai 2018 setzen die Veranstalter noch einen drauf und bringen ein Line-Up an den Start, das jeden Fan der alternativen 80er in Verzückung geraten lässt. Pop & Wave treffen auf Punk und Industrial. In der Turbinenhalle geben sich die Ehre:

Fields of the Nephilim

The Damned

Chameleons Vox

The Young Gods

Trisomie 21

Clan of Xymox

Der Fluch

Holygram

Auch das diesjährige Line-Up beweist eindrucksvoll: Der New Waves Day ist das lang ersehnte Gegengewicht zu den vielen Alternative-Events, die von elektronischen Klängen, unheiligem Schlager und Mittelalterliedgut dominiert werden.

Dem Tagesfestival gelingt es so, den Ursprüngen einer Szene eine Bühne zu geben und so Anhänger verschiedenster musikalischer Genres an einem Ort zu vereinen. Fans reisen aus aller Herren Länder an, um gemeinsam ihre Helden und sich selbst zu feiern.

Fields of the Nephilim (UK) Die Goth-Rock Superstars um Sänger Carl McCoy sind bereits seit 1983 rund um die Welt unterwegs, um unsterbliche Hits wie „Moonchild“ oder „Psychonaut“ im bandeigenen Endzeitlook zu präsentieren.

The Damned (UK) Die Punk-Rock Urväter veröffentlichten 1976 mit „New Rose“ nicht nur die erste Punk-Single aller Zeiten, sondern gehörten in 1980ern zu den ersten Bands, die Punk und Gothic erfolgreich vermischten und mit „Eloise“ einen Mega-Charthit landeten.

Chameleons Vox (UK) sind die Nachfolger der legendären Post-Punks The Chameleons um Original-Sänger Mark Burgess, die Songs vom Album „Strange Times“ und weitere Klassiker performen.

The Young God (CH) – seit 1985 aktiv – gelten als Pioniere des Industrial-Rocks und werden von vielen berühmten Musikern und ihren Fans zu Recht verehrt.

Trisomie 21 (FR) 1981 als Cold Wave Band gestartet, sorgten die Franzosen bald mit ihrem experimentiellen Elektropop für internationale Furore und lieferten mit „La Fête Triste“ oder „The Last Song“ Charthits ab, die auch beim New Waves Day zu hören sein werden.

Clan of Xymox (NL) Seit 1984 fast durchgehend aktiv, gelten die Niederländer als eine der bedeutendsten Bands des Dark-Wave.

Der Fluch (D) 1981 von OHL-Sänger Deutscher W. gegründet, setzen die Leverkusener schon früh auf eine Mischung aus Punk, Garage-Rock und Gothic, sind damit eine Vorläufer des Horrorpunks und kreieren mit „Halb Mensch Halb Tier“ einen Szeneklassiker.

Holygram (D) Gerade erst in Köln zusammengefunden ist das Quintett mit seinem Mix aus Wave und Post-Punk zum Senkrechtstarter avanciert und eröffnet als jüngste Band den Abend, um den Brückenschlag zwischen Zukunft und Vergangenheit klanglich zu illustrieren.

Für das After-Show-Programm werden sich erneut Kult-DJs und Szene-Legenden zusammenfinden, um die Tanzfläche bis in den frühen Morgen zu beschallen.