🏁 noch 5 Partys bis zum großen TIC-Finale 🏁

Das schwarze Komplett-Set: Future- & Synthie-Pop, 80s, Darkwave, EBM, Gothrock – diesmal mit DJ Mario (ex Eisenlager, “SchwarzHalt”).

Mit Freunden feiern in gemütlicher Club-Atmosphäre.

Weil das so gut ankam, wieder mit einem DüsterTrank-Special 🍹

Zusagen lohnt sich wieder richTIC! Wir verlosen unter allen fb-Teilnehmern:

1. Preis: 1x Freiverzehr-Karte (Wert €35)

2. Preis: 1x Cocktail-Gutschein (Wert €9,50)

3. Preis: 1x Freier Eintritt (Wert €6,00)

Aktion! Lade schnell auch Deine Freunde ein und vervielfache Deine Chance: wenn eine von Dir eingeladene Person gewinnt, bekommst Du den gleichen Preis.*

Für die kleine Tanzpause laden der fest überdachte Raucherbereich, unsere weitläufige Terrasse und unsere gemütlichen Couchen zum Verweilen ein.

Von 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr könnt ihr euch bei der Mode Wichtig Shopping Night, die im Untergeschoss stattfindet, zusätzlich mit tollen Szene-Klamotten z.B. von Aderlass®, Black Pistol oder der beliebten Eigenmarke eindecken und die Einkäufe kostenlos an der Garderobe lagern.

Beginn: 21:30 Uhr.

Eintritt: €6,00 – bis 22:22 Uhr schenken wir euch die Hälfte (€3,00) als Frühaufsteher-Bonus 😉

Immer ab 3:00 – Eintritt frei (Uhrzeit!)

👨‍🍳 von 21:30 bis 03:30 Uhr 🍔🍕🌭 (auch 🌱vegan)

Dresscode: SZENE (schwarz/alternativ) – bitte kein Neon, Knicklichter oder ähnlichen Firlefanz!

Vergünstigungen mit der Wichtig Card (aktuelle Aktion bitte der Herausgeberseite entnehmen)

Das TIC Club – The Inner Circle liegt direkt am Bahnhof Mülheim/West (S3) und in fußläufiger Distanz zum Hauptbahnhof MH (S1, S3, RE1, …).

Für Autofahrer: Anbindung an die A40 nur wenige Fahrminuten entfernt, Parkplätze am Club vorhanden.

Genauere Infos zur Anfahrt: http://tic-club.de/anfahrt/

—

* Infos zu Teilnahmebedingungen und Ablauf unter http://tic-club.de/ticrules/

Die Gewinne sind nur an diesem Termin einzulösen.

Facebook steht mit dem Gewinnspiel in keinerlei Verbindung und ist auch kein Ansprechpartner hierfür.

** Der Einlass bleibt gemäß AGB vorbehalten.