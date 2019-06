Aktuell haben 220 Künstler ihren Auftritt zugesagt.

A Slice Of Life (B) –

A Spell Inside (D) –

Absurd Minds (D) –

Agonoize (D) –

Alien Vampires (GB) –

Am Not (GB) –

And The Golden Choir (D) –

Anna Pelzser (H) –

Argentum Ferrum (D) –

Arhai (GB) –

Arno Krokenberger (D) –

Artwork/Belladonna (D) –

Ashram (I) –

Automelodi (CDN) –

Autumn (USA) Europa-Premiere –

Axel Thielmann (D) –

Ballett, Chor Und Orchester Der Musikalischen Komödie (D) –

Banane Metalik (F) –

Bannkreis (D) –

Battle Scream (D) –

Batushka (PL) –

Benjamin Schmidt (D) –

Bianca Froese-Aquaye (D) –

Bragolin (NL) –

Bremer Jugendkantorei (D) –

Camerata Mediolanense (I) –

Capella Fidicinia (D) –

Carach Angren (NL) –

Cat Rapes Dog (S) exklusives Konzert in Deutschland –

Cervello Elettronico (USA) –

Chor Der Oper Leipzig (D) –

Christian Death (USA) –

Christian Von Aster (D) –

Christine Owman (S) –

Claudia Gräf (D) –

Clemens-Peter Wachenschwanz (D) –

Cold Showers (USA) –

Coph Nia (S) –

Coppelius (D) –

Cradle Of Filth (GB) –

Creux Lies (USA) –

Cubanate (GB) –

Darkcell (AUS) –

Darkher (GB) –

Das Ich (D) –

Dear Deer (F) –

Der Ringer (D) –

Die Nerven (D) –

DK Zero (USA) –

Double Echo (GB) –

Dystopian Society (I) –

Edo Notarloberti (I) –

Eggvn (MEX) –

Eluveitie (CH) –

Empathy Test (GB) –

Empirion (GB) –

Erik Cohen (D) –

Escape With Romeo (D) –

Evi Vine (GB) –

Faelder (D) –

Faun (D) –

Fehlfarben (D) spielen “Monarchie und Alltag” –

Fliehende Stürme (D) –

Folknery (UA) –

Forced To Mode (D) –

Freakangel (EST) –

Freunde Der Italienischen Oper (D) –

Friends Of Gas (D) –

Fuchsteufelswild (D) –

Ganaim (D) –

Geometric Vision (I) –

Gewandhauschor (D) –

Gewandhausorchester (D) –

Gitane Demone Quartet (USA) –

Goethes Erben (D) –

Golden Apes (D) Konzert zum 20. Bühnenjubiläum unterstützt durch STEVE HEWITT (LOVE AMONGST RUIN, ehemals PLACEBO) –

Grausame Töchter (D) –

Ground Nero (B) –

Guy Figer (USA) –

Hackedepiciotto (D/USA) –

Hämatom (D) –

Hante. (F) –

Haujobb (D) –

Hell Boulevard (CH) –

Hell-O-Matic (D) –

Henric De La Cour (S) –

Hochmair & Die Elektrohand Gottes (A/D) –

Hubertus Schmidt (D) –

Human Tetris (RUS) –

Ilan Bendahan Bitton (D) –

Imperial Black Unit (F) –

In Extremo (D) –

In Strict Confidence (D) –

In2TheSound (GB/D) Mike Dudley & The Convent spielen The Sound –

Inade (D) –

Inkubus Sukkubus (GB) –

Intent:Outtake (D) –

Ivo Nitschke (D) –

Jakuzi (TR) –

Janus (D) –

Job Karma (PL) –

Johanna Burkhardt (D) –

Johannes Krampen (D) –

Jonathan Bree (NZ) –

Junges Kammerorchester Der Musikschule Bremen (D) –

Jungstötter (D) –

Karies (D) –

Kellermensch (DK) –

Killus (E) –

King Dude (USA) volle Bandbesetzung –

Klaus Märkert & The Eerie Glam Girls (D) –

Knasterbart (D) –

Kontravoid (CDN) –

Kælan Mikla (ISL) –

La Scaltra (D) –

Laura Carbone (D) –

Lene Lovich Band (GB) exklusiver Festival-Auftritt in Deutschland zum 40. Jubiläum des Albums “Stateless” –

Light Asylum (USA) –

Logic & Olivia (D) –

London After Midnight (USA) –

Lord Of The Lost (D) –

Luigi Rubino (I) –

Lukas Dreyer (D) –

Lydia Benecke (D) –

M.I.N.E (D) –

Machinista (S) –

Maerzfeld (D) –

Männerchor Leipzig (D) –

Markus Heitz (D) –

Megaherz (D) –

Meta Meat (F) –

Michael Cashmore & Shaltmira (GB/LT) –

Midgards Boten (D) –

Mila Mar (D) –

Moritz Eggert (D) –

Morlas Memoria (D) –

Murder At The Registry (D) exklusives Konzert zum 30. Jubiläum –

Nachtmahr (AT) –

Nachtwindheim (D) –

Nathan Giem (H) –

Near Earth Orbit (D) –

New Model Army (GB) –

Nitzer Ebb (GB) –

Norman Liebold (D) –

October Burns Black (GB) –

Omnimar (RUS) –

Orange Sector (D) –

Other Day (D) –

OUL (D) –

Parade Ground (B) –

Patenbrigade:Wolff (D) –

Phasenmensch + ICD-10 (D) –

Pleasure Symbols (AUS) –

Priest (S) –

Psyche (CDN) –

Radioaktivists (D) –

Rhys Fulber (CDN) –

S.K.E.T. (D) –

Sad Lovers And Giants (GB) –

Saeldes Sanc (D) –

Sally Dige (DK/CDN) –

Sanguis Et Cinis (D) exklusives Wiedervereinigungs-Konzert zum 20. Jubiläum –

Scarlet Dorn (D) –

Schandmaul (D) –

Schattenmann (D) –

Schwarzer Engel (D) –

Seadrake (S/ZA/D) –

Sebastian Fitzek (D) Lesung “Der Insasse” –

Selofan (GR) –

Shadow Project 1334 (USA) Erstes gemeinsames Konzert von EVA O, WILLIAM FAITH und STEVYN GREY seit 27 Jahren –

She Pleasures Herself (P) –

Shir-Ran Yinon (D) –

Sick Man (D) –

Solar Fake (D) –

Soman (D) –

Sono (D) –

Sonorus7 (D) –

Spit Mask (USA) –

St. Michael Front (D) –

Still Corners (USA) –

Susanne Krassa (D) –

Synthattack (D) –

System Noire (D) –

Tamaryn (USA) –

Tangerine Dream (D) –

Tanzwut (D) –

Tempers (USA) –

The Adicts (GB) –

The Bellwether Syndicate (USA) –

The Cassandra Complex (GB) –

The Creepshow (CDN) –

The Foreign Resort (DK) –

The Lust Syndicate (I) –

The Moon And The Nightspirit (H) –

The O’Reillys & The Paddyhats (D) –

The Soft Moon (USA) –

Theaterpack (D) –

Thy Antichrist (CO) –

Tilo Augsten (D) –

Trio Viz-à-Vis (D) –

UK Decay (GB) –

Unassisted Fold (D) –

Unto Ashes (USA) unterstützt durch MICHAEL POPP (QNTAL, ESTAMPIE) –

Urze De Lume (F) –

Velvet Acid Christ (USA) –

Void Vision (USA) –

Vowws (AUS) –

Waldträne (D) –

Welicoruss (RUS) –

Welle:Erdball (D) –

White Lies (GB) –

Winterkälte (D) –

Witt (D) –

Wolfheart (FIN) –

X-RX (D) –

Xentrifuge (USA) –

XIV Dark Centuries (D) –

Yotam Baruch (ISR) –

Ÿurod (RUS) –

Zweite Jugend (D) –