Ólafur Arnalds Live in Baden Baden 14.11.2019

Eine dunkle Bühne, aufgeregtes Gemurmel und die Atmosphäre voller Erwarten auf das Kommende. Die Band steht bereit, das Intro spielt und ein großer Mann kommt auf die Bühne – kommt bekannt vor? Nichts da! Auf einmal dringt eine Gitarrenwand unterstützt von symphonischen Sounds auf Dich ein und als der große Mann die tiefe, operngeschulte Stimme erhebt, lässt die ergreifende Gänsehaut nicht lange auf sich warten.

Dieser große Mann ist MajorVoice, ehemaliger Koch, Beherrscher einer unbändigen Bassstimme und nun die kommende Größe im Symphonic Rock. Nach seinem Debutalbum

A New Chapter, auf dem noch größtenteils Evergreens gecovert wurden, spielt MajorVoice am 20.09.19 mit einem neuen Album auf. Eigene Songs, in denen der Stimmkünstler sich vollends entfalten kann und das düstere Hörvergnügen in ungeahnte Höhen treiben wird.

Mit diesem neuen Album wird MajorVoice ab 15.11.2019 auf die erste eigene Rocktour gehen! Unter dem Titel Lonely Ark Tour erwartet Euch auf 7 Konzerten ein Soundesemble voll kantiger Rockgitarren, welche die infernal mächtige Stimme des Opernsängers zu voller Blüte explodieren lassen!

Macht Euch bereit für ein Stimmspektakel, das seinesgleichen sucht!

Macht Euch bereit für Lonely Ark!