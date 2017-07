Herzlich Willkommen auf dem AMPHI 2017. Den absoluten Stresstest habt Ihr schon hinter euch! Erzählt mal was los war…

Leider haben wir beim Entladen unseres Equiptments das Fahrzeug zu lange auf einer nicht zugewiesenen Parkfläche abgestellt. Das Fahrzeug wurde mit den restlichen Sachen abgeschleppt und wir haben es erst kurz vor Konzertbeginn wiederbekommen

Ihr habt heute hier auf dem Amphi 2017 ein Konzert gespielt. Wie ist es gelaufen?

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei der kompletten Amphi Crew zu bedanken. Es war alles perfekt organisiert und es hat einen Riesenspaß gemacht.

Die Location der Orbit Stage auf dem Rhein war einzigartig

Was war das bisher positivste bzw. negativste Erlebnis bei einem Konzert?

Positiv: Ein ehemaliger Soldat kam vor einem Konzert zu mir und hat mir erzählt, dass er bei einem Attentat in Afghanistan sein Augenlicht verloren hat. Er hat sich seinen Lieblingssong „Dynamit“ gewünscht, den wir dann natürlich für ihn gespielt haben. Er sagte das es ihm besser geht, wenn er die Musik von Orange Sector hört

Negativ: 1994 kam Lars auf die Idee bei dem Song „Kids in America“ eine USA Fahne zu schwenken. Ein dummer Nazi hat Parolen gebrüllt und wollte Lars die Fahne entwenden

Auf was legt Ihr bei Konzerten besonders wert?

Da wir gemeinsam schwitzen wollen, möchten wir in der Nähe der Fans sein. Die Leute sollen durch das Tanzen ihre Aggressionen abbauen. Gewalt braucht kein Mensch

Mit welchen anderen Künstlern würdest Ihr gerne mal zusammenarbeiten?

Ich würde gerne mal einen Song für Douglas McCarthy schreiben

Ihr habt gerade ein Depeche Mode – Cover erstellt. Was bedeutet Euch die Band? Was verbindet Ihr mit der Band?

Über DM sind wir zur Musik gekommen und zur EBM abgedriftet. DM, DAF und Nitzer Ebb sind die Helden meiner Jugend

Welche neuen Bands / Künstler bewundert Ihr im Moment? Was findet Ihr im Moment innovativ?

Ich bewundere den Mut von „Forced to Mode“ & „NZ“. Den Sound anderer Bands so extrem aufrecht zu erhalten, oder dann noch mit neuen Ideen zu kreuzen ist für mich echt mutig. Die machen das aber richtig gut und ehrlich gesagt haben da viele drauf gewartet. Mehr davon…

Stellt Euch vor, es wird ein Song von Euch für eine Hardcore – Porno Produktion angefragt. Würdet Ihr eine Freigabe erteilen?

Nein, auf so eine Scheiße habe ich keine Lust

Beschreib Dich mal kurz. Was ist Deine größte Stärke und was Deine größte Schwäche?

Ich bin ein harter Typ mit einem weichen Herz. Man kann sich auf mich zu 100% verlassen. Aber ich bin sehr ungeduldig

Ich gehe mal davon aus, dass Ihr von den Einnahmen Eurer Musik nicht leben könnt. Wie bekommt Ihr die Doppel- bzw. Dreifachbelastung (Stichworte: Job, Musik, Familie) gemeistert?

Es ist ja eigentlich eine Vierfachbelastung, denn die Musik ist ja nicht das einzigste Hobby. Es ist schwer alles unter einen Hut zu bringen und natürlich auch der Grund, warum wir nur 3-5 mal im Jahr live performen können. Wir mussten leider schon zu viele Konzerte absagen

Ihr kommt aus Hannover. Was mögt Ihr an der Stadt und was mögt Ihr nicht?

Hannover ist eine schöne Stadt. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Die Szene in Hannover war schon immer speziell. Man tut sich schwer etwas neues anzunehmen

Ergänzt bitte mal folgenden Satz: Meine nächste musikalische Anschaffung ist…..ein Prophet 2 von Dave Smith Instruments (danach bin ich Pleite)

Was ist in der näheren Zukunft geplant?

Wir haben im Herbst 25 jähriges Jubiläum und wir haben da etwas für unsere Fans geplant. Ich behalte das aber noch für mich

Stellt Euch vor, Einer von Euch wird im Herbst zum Bundeskanzler gewählt. Was würdet Ihr in Deutschland ändern bzw. verbessern?

Wer unsere Texte kennt, der weiß das wir nur den Zeigefinger heben um auf ein Thema anzuspielen. Wir lassen den Zuhörern viel Platz für die eigenen Gedanken. So ist das auch beim Thema Politik. In der heutigen Welt geht es nicht mehr nur um Deutschland. Ich wünsche mir aber das unsere Kinder mehr geschützt werden, das unsere ältere Generation den verdienten Rentenanspruch bekommen, und das wir mal härtere Strafen durchsetzen. Uns geht es hier so gut wie noch nie. Es kann also nicht alles falsch sein was unsere Kanzlerin so tut

Danke….

Schlusswort:

Unterstützt die Bands und kauft mal wieder ein paar CD´s