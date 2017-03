Out Of Line Weekender 2017 – Update

Der Out Of Line Weekender 2017 findet vom 31.03. bis zum 2.04.17, wie immer im Astra Kulturhaus, mitten im Herzen des beliebten Szene-Distrikts Friedrichshain-Kreuzberg, statt. Das Line-Up umfasst diesmal mehr als 20 Bands und wird wieder von Aftershow Parties, unserem großen Out Of Line Merchandise-Stand und einer feinen Auswahl von Speisen und Getränken flankiert. Die Headliner 2017 sind niemand Geringeres, als die mexikanische Hard-Electro-Legende Hocico, die niederländischen Symphonic-Metal-Heroen Delain und der Szene-Innovator Dirk Ivens, der eine Auswahl von Highlights aus seiner mehr als 3 Dekaden umfassenden Karriere spielen wird. Die anderen bestätigten Acts sind Hämatom, Xandria, Klangstabil, In Strict Confidence, Unzucht, Esplendor Geometrico, CHROM, Rummelsnuff, Ashbury Heights, The Horrorist, Cephalgy, Heimataerde, Amduscia, Erdling, Aeverium, The Juggernauts, Tomas Tulpe + Pseudokrupp Project.

Auf vielfachen Wunsch ist der heimlichen Headliner vom Out Of Line Weekender 2016 auch dieses Jahr wieder für den ersten Festivaltag verpflichtet: Die allseits beliebte Jägermeister Fotobox steht euch am 31.03.17 wieder für Schnap(ps)schüsse und allerlei Schabernack zur Verfügung. An den beiden anderen Tagen hatte sie leider schon anderswo Headliner-Gigs, aber dafür ist sie am Freitag den gesamten Festivaltag für euch da und immer bereit!