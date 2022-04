Out Of Line Weekender 2022 – Update

Vorhang auf für alle Live-Musik-Events und den OOL Weekender nach 2 Jahren Abstinenz wieder ins Leben rufen: Vom 12. bis 14. Mai trifft sich die internationale Electro-Elite im Heimathafen Neukölln & Astra Kulturhaus Berlin zum Out Of Line Weekender „Dark’n’Electro Edition“ 2022.

Und weil in zwei Jahren viele Dinge passieren, die niemand vorhersehen kann, gibt es einige Änderungen im Line-Up: Nachdem sich Massive Ego aufgelöst hat, konnte Melotron für den Weekender Donnerstag gewonnen werden.

Am Samstag musste der Headliner Front 242 aufgrund der aktuellen Erkrankung von Jean-Luc De Meyer ersetzt werden. An dieser Stelle wünschen wir Jean-Luc gute Besserung und hoffen fest, dass die Band 2023 in Berlin vorbeischauen wird

Robert Goerl & DAF werden den Platz von Front 242 einnehmen und auch Andy LaPlegua’s Panzer AG wird doch noch dabei sein.

Leider mussten Yellow Lazarus ihren Auftritt beim OOL Weekender absagen, aber mit den fabelhaften Corlyx konnte noch ein Ersatz gewonnen werden.

Wie übrigens auch einige bekannte DJs, die die drei Tage jeweils mit einer phänomenalen Aftershowparty abschließen werden.

Seid ihr auch so gespannt wie wir? Dann sehen wir uns im Mai in Berlin!