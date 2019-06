2. Floor: Timekiller. Full Of A Dark Life – Eine Zeitreise

🦇Genau wie der Name es schon sagt, geht DJ Darkland mit Euch auf eine „Dunkle musikalische Zeitreise” von den Anfängen bis zur Gegenwart.

☠️ Es werden Klassiker von Bands wie Bauhaus, Sisters of Mercy und The Cure genauso gespielt wie Nine Inch Nails, Front 242, Pitchfork, Depeche Mode oder The Prodigy. Aber auch neuere Interpreten wie Linea Aspera, She Past Away, Boy Harsher oder Hante finden ihren Platz in der Setliste des DJ’s.

⚰️ Es soll keine All Styles werden, denn dafür ist der Rahmen zu eng. Es soll eher das Gefühl von “Schön wars Damals” vermitteln aber auch zeigen, dass es auch heute wieder tolle Interpreten im Dunklen Bereich gibt.

💀 Musikwünsche sind erwünscht und werden nach Möglichkeit erfüllt.