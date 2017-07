Nach dem letztjährigen Jubiläum haben sich die WGT-Veranstalter und die zahlreichen Künstler nicht etwa ausgeruht, sondern den vielen Besuchern wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die vielen Veranstaltungen – Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Vorträge, Führungen und Partys – dürften so manchen Gast in Leipzig vor schwere Entscheidungen gestellt haben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit blickt das Pfingstgeflüster in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal auf das Wave-Gotik-Treffen zurück. Der 92 Seiten umfassende Rückblick, bestehend aus kleineren und größeren Einblicken, Gedanken und Impressionen, erscheint am 28. Juli 2017.

Katharina und Parm v. Oheimb vom Schemenkabinett entführen die Leser des diesjährigen Pfingstgeflüsters ins Schattenreich der Natur und beleuchten den Blutdurst einiger Tiere. Ganz ohne Mythen und Legenden. Denn Vampire aus dem Tierreich gibt es tatsächlich und sie haben es auf unser Blut abgesehen.

Die fotografischen Eindrücke von Daniela Vorndran, Claudia Schmid, Michael Küper und Marcus Rietzsch zaubern schöne Erinnerungen an Konzerte und Lesungen, aber auch viele kleine Ereignisse abseits der WGT-Bühnen ins Gedächtnis zurück.

Klaus Märkert, DJ-Urgestein und Mitbegründer der Szenediskothek „Zwischenfall“, gewährt einen kleinen Einblick in sein kürzlich erschienenes autobiografisches Buch mit dem bizarren Titel „Wie wir leuchten im Dunkeln, geben wir so verdammt gute Ziele ab“.

Die Leipziger Peterskirche ist neben einem Pastor aus längst vergangener Zeit Hauptdarsteller in „Mittagstraum“ von Edith Oxenbauer.

Die lesenswerte Geschichte des Lindenfels Westflügels, wo in diesem Jahr die „Pfingstgeflüster-Besucher“ abgelichtet wurden, wird von Matthias Schiffner erzählt.

Jörg Scheidt, Archäologe und Historiker, führt durch die Geschichte der „Schädelkulte der Welt“.

Oswald Henke hat für seinen WGT-Auftritt das ungewöhnliche Format einer musikalischen Lesung gewählt. Seine Worte gehen unter die Haut. Exemplarisch ist der Text „Vermisster Traum“ nachzulesen.

Norman Liebold, der am Pfingstmontag im Haus Leipzig das offizielle Lesungsprogramm abschließen durfte, gewährt einen leicht verstörenden Einblick in ein „Künstlerleben“.

Natürlich darf die traditionelle Grufti-Glosse des hochgeschätzten Christian von Aster, der seit vielen Jahren im Rahmen des WGT die großen Säle mit aufmerksamen, an seinen Lippen klebenden Besuchern füllt, nicht fehlen: „Vom nachhaltigen Entladen positiver Energien“. Wie war das gleich noch einmal mit dem Lachen und dem Keller?

Katja Angenent beschäftigt sich mit dem Phänomen „Steampunk“ und hat hierfür die Ausstellung „Machina Nostalgica“ besucht.

Die finnische Sängerin und Keyboarderin Suzi Sabotage lässt die Pfingstgeflüster-Leser an ihrer Anreise per Van und den Auftritten ihrer beiden Bands „Masquerade“ und „Virgin in Veil“ teilhaben.

Ines Kranert und Robert Forst (Spontis) befragten einigen Besuchern und spüren u. a. der Frage nach einem Szenezugehörigkeitsgefühl nach.

Markus Nikolaus Büttner, Sänger und Gitarrist der Band „Lea Porcelain“, berichtet von einer Beobachtung während des WGTs, die ihn kurz in das London des Jahres 1974 entführte.

Peter Matzke – Leiter des WGT 1997 und Pressesprecher des Treffens von 2001 bis 2005 – begibt sich „auf die Suche nach dem Geist der Bewegung“. Ein Essay zum Thema „Szenegefühl“ und der Beziehung zwischen der Sicht von innen und von außen im Wandel der Zeit und aus der Betrachtung von mehr als 20 erlebten WGT.

Mike Reichel, Bassist von „Box an the twins“ lässt den Leser an seinem WGT teilhaben.

Thomas Manegold spürt dem Begriff „Heimat“ nach und präsentiert zudem den Text „Cure my pain“ aus seinem Episodenroman „Gespräche mit Goth“.

Tobias Grave, Frontmann der US-Band „Soft Kill” , berichtet über die unwiderstehlichen Möglichkeit, in Europa aufzutreten.

Auch die diesjährige Ausgabe des Pfingstgeflüsters befasst sich mit einer Auswahl an ausstellenden Künstlern. Präsentiert werden drei Kunstschaffende, deren Werke kaum unterschiedlicher sein könnten und viel Spielraum für Interpretationen geben. Luise Läßigs Skulpturen, die im Agra-Café zu sehen waren, ließen die Frage aufkommen, ob das Spiel mit Masken eher die Wirklichkeit hervor bringt, als sie zu verbergen. Und bei denen es die Einordnung von Gut und Böse, Sanftmut und Zorn neu zu überdenken gilt. Als „Erzähler“ schwermütiger Geschichten hatte Steve Bauer in die Galerie Raum 16 eingeladen. Im neu renovierten hellen Ambiente zeigten sich seine Werke in ihrem dunklen schweren Wesen und übten Kritik an den seelischen wie gesellschaftlichen Zuständen. Und im Rahmen der Ausstellung „Black Whitsun“ in der Galerie Bipolar wurden die detailverliebten, experimentellen und kreativ ungewöhnlichen Bilder von Laetitia Mantis entdeckt. Das Fazit: „Kunst ist schon ein Teufelswerk.“

Erhältlich ist der Bild-Text-Band im Paperbackformat u. a. direkt beim Herausgeber über die Internet-seite www.shop.t-arts.de, beim Verlag www.edition.subkultur.de und per Bestellung über den Buchhandel bzw. über einige Szeneshops.