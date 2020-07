PROCD100! Progress Productions feiert sich und seine Bands.

PROCD100 ist sicherlich das ehrgeizigste Werk, das bisher vom schwedischen Label Progress Productions veröffentlicht wurde. Es besteht aus 45 Tracks und Acts mit bisher unveröffentlichtem und neuem Material von Acts wie Agent Side Grinder, Henric de la Cour, Cryo, Spark!, Code 64 und vielen anderen.

Progress Productions hat mit der Arbeit an dieser Veröffentlichung bereits im September 2019 begonnen, und alle Bands haben große Anstrengungen unternommen, um diese 3CD-Veröffentlichung zusammenzustellen. Diese Zusammenstellung zeigt einen sehr guten und qualitativ hochwertigen Überblick der schwedischen EBM/Industrial/Synthpop Bands.

Das Merkwürdige an dieser Compilation ist, dass sie in einer Zeit veröffentlicht wurde, in der fast alle Bands in völliger Isolation waren. Keine Liveshows, keine Proben, nichts und trotzdem haben sie es geschafft, indem sie sich in vielen Fällen gegenseitig Material hin- und hergeschickt haben, diese Veröffentlichung fertigzustellen.

PROCD100 ist keine Durchschnittszusammenstellung. Es ist so viel mehr. Das sind 45 Bands, die wirklich ihre Liebe für das ausdrücken, was uns verbindet, auch wenn wir uns in sozialer Distanzierung üben müssen: Die Liebe zur Musik.

PROCD100 markiert zugleich die 100erste CD-Veröffentlichungen von Progress Productions.

Auf die nächsten 100!

Various Artists – PROCD100 CD 1 Hearts Of Black Science – Servant Agent Side Grinder – Inner Noises (Ash Code Remix) Xenturion Prime – Darktide Necro Facility – You Want It (B-Side 11 Remix) Lucifer’s Aid – Step Back Iambia – Cold Hard War Dupont – Time To Go Home T.O.Y. – Silent Soldiers White Birches – Somebody …

