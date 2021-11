Projekt Ich feat. Madil Hardis

Mit „Mit dir“ veröffentlicht Projekt Ich alias Ulf Müller aktuell die mittlerweile neunte Singleauskoppelung vom kommenden zweiten Studioalbum, welches im Frühjahr 2022 auf Echozone erscheinen wird.



Nach dem erfolgreichen Debütalbum „By Train Through Countries“ (2019) machte sich Ulf nach einer kurzen Kreativpause erneut ans Werk und produzierte kurzerhand einige Demosongs, um das bewährte Konzept des Debütalbums mit verschiedenen, talentierten Sänger*innen aus der ganzen Welt fortzusetzen.

Als Sängerin konnte Ulf diesmal Magdalena Herfurtner (ex-Eycromon) von Madil Hardis für sich gewinnen. Sie entwarf nicht nur die brillant formulierten Textzeilen des rein deutschsprachigen Songs, sondern komponierte auch die treibende Gesangsmelodie von „Mit dir“.

Magdalena verleiht dem Song mit ihrer ausdrucksvollen und glasklaren hohen Stimmlage, sowie der Eindringlichkeit ihres Gesangs den allerletzten Schliff. In den Textzeilen vom dunkel angehauchten Indie Pop Song „Mit dir“ werden sich viele wiederfinden können, geht es doch darum:

das Erlebte, das zerbrach, um im Jetzt die Hoffnung zu schöpfen; in Gedanken an das Vergangene das Neue wachsen und reifen zu lassen, denn das Letzte, was bekanntlich stirbt, ist die Hoffnung.

Kein Leben ohne Liebe und ohne Liebe kein Leben?

Die Singleauskoppelung „Mit dir“ beinhaltet neben dem Originaltitel sage und schreibe zwanzig intensive sowie abwechslungsreiche, Genre-übergreifende Remixe von den Bands und Künstlern Kim Lunner (NO), Nature of Wires (UK), Patrik Kambo (SW), Dark Vanilla (DE), Mind:Code (DE), POS.:2 (DE),

Blackened (CA), Elektrojudas (DE), Obsession of Time (SW), Steffrey Yan (CA), Elmodic (DE), Moyom (CA), Faltenhall (DE), Fingerprinted Cheese (ZA), Perpacity (US), V-nerV (DE), Retrograth (SW), Yan and Yellowfin (CA), Terrance Pryor (US) und U.M. Fiedel (DE) sowie die Instrumental Remix-Version von Kim Lunner und die Instrumentalversion des Originals.



Markus Kühnel von Noctural Studios entwarf für diese Single das Frontcover und alle weiteren Grafiken.