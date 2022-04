Projekt Ich: Single Nr. 13

Mit „Freedom For All“ veröffentlicht Projekt Ich alias Ulf Müller aktuell die dreizehnte Singleauskoppelung vom kommenden zweiten Studioalbum, welches am 13. Mai 2022 auf Echozone erscheinen wird.

Nach dem erfolgreichen Debütalbum „By Train Through Countries“ (2019) machte sich Ulf nach einer kurzen Kreativpause erneut ans Werk und produzierte kurzerhand einige Demosongs, um das bewährte Konzept des Debütalbums mit verschiedenen, talentierten Sängerinnen aus der ganzen Welt fortzusetzen. Als Sängerinnen für den Titel „Freedom For All“, welcher auch als Opener für das gleichnamige zweite Studioalbum dient, konnte Ulf

Catrine Christensen (DK), Marcus Mokuso (DE), Michael Draw (RU), René Mußbach (DE) und Oleg Degtiarev (CZ), allesamt Sänger*innen vom Debütalbum, für sich gewinnen.

Der zweisprachige (Deutsch, Englisch) Songtext und die hymnische Gesangsmelodie wurde von Marcus Mokuso (Mindmodvl, Rename) kreiert.

In „Freedom For All“ geht es darum, dass ALLE Lebewesen das Recht haben zu existieren und in Freiheit und Frieden zu leben. Die Menschheit ist vermeintlich die intelligenteste Spezies auf unserem Planeten, verhält sich aber sehr oft nicht so. Wir können das Rad der Zeit, welches wir steuern, mit all der Zerstörung, den Raub an Ressourcen und die Vernichtung der Umwelt, den sinnlosen Kriegen, nicht bis in die Unendlichkeit weiterdrehen, ohne einen gnadenlosen Preis dafür zu bezahlen.

Wir müssen uns besinnen, uns vereinen, um kraftvoll das Steuer herumzureißen. Freiheit und Frieden eines jeden ist ein Schlüssel von vielen, um diesem notwendigen Kurs Stabilität zu verleihen.

Die Single „Freedom For All“ beinhaltet neben dem Originaltitel acht starke, internationale Remixe von den Bands und Künstlern deZeption (DK), L_iGH_T (ES), Vence Romance (CZ), DJ Malkavian (BG), Blackened (CA), Steffrey Yan (CA), Moyom (CA), YellowFin Tuner (CA) sowie eine Extended Remix-Version von Blackened (CA) als auch die Instrumentalversion des Originals.

