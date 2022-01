Projekt Ich`s „Pictures In My Head“

Mit „Pictures In My Head“ veröffentlicht Projekt Ich alias Ulf Müller aktuell die elfte Singleauskoppelung vom kommenden zweiten Studioalbum, welches voraussichtlich im Mai 2022 auf Echozone erscheinen wird.

Nach dem erfolgreichen Debütalbum „By Train Through Countries“ (2019) machte sich Ulf nach einer kurzen Kreativpause erneut ans Werk und produzierte kurzerhand einige Demosongs, um das bewährte Konzept des Debütalbums mit verschiedenen, talentierten Sänger*innen aus der ganzen Welt fortzusetzen.

Als Sänger konnte Ulf diesmal Marcelo Andrea, Kopf des Electropop-Duos Expreso Maniquí aus Buenos Aires / Argentinien verpflichten, der den Songtext in seiner spanischen Muttersprache verfasste und darüber hinaus die sehr prägende Gesangsmelodie von „Pictures In My Head“ schuf.

„Pictures In My Head“ beschreibt wirre Traumfetzen. In diesen nicht logisch aneinandergereihten Traumsequenzen kommt am Ende ein Tier auf unnatürliche Weise zu Tode.

Wie das genau geschieht bleibt jedoch unklar. Unterbrochen wird dieser für das Tier tödlich endende Alptraum immer wieder durch Traumräume, die gefüllt sind mit Verständnis, Unschuld, Gleichgültigkeit oder Schwerelosigkeit.

Wird der Träumer vielleicht morgen schon ein Täter sein?

Die Single „Pictures In My Head“ beinhaltet neben dem Originaltitel acht beeindruckende Remixe von den Bands und Künstlern People Theatre (FR), POS.:2 (DE), Madbello (NL), YellowFin Tuner (CA), Steffrey Yan (CA), MOYOM (CA), Blackened (CA) und U.M. Fiedel (DE) sowie die

Instrumental Remix-Versionen von People Theatre, POS.:2 und U.M. Fiedel und die Instrumentalversion des Originals.

