Purwien & Kowa: Nach Zwei kommt Drei

Gleich mit drei EPs schicken uns Purwien & Kowa in den Sommer. Und weil der bestimmt wieder regnerisch oder viel zu heiß wird, sodass man das Netzhemd verschwitzt und einem der Flutschfinger auf die Schuhe tropft, haben Christian Purwien & Thomas Kowa für jeden Gemütszustand die passende EP aufgenommen.

Drei 80s für melancholische Retro-Abende allein daheim mit dem C64 und den Postern von Samantha Fox (die man natürlich wegen des Peinlichkeitsfaktors nie aufgehängt hat, sondern immer nur in der Schublade verstaut*). Anspieltips sind A Fake, das klingt, als wäre Italo-Disco wieder der heißeste Scheiß, die Falco Hommage pur(wien) und Für etwas mehr, das an Second Decay Klassiker wie anders sein erinnert.

*Je nach Nutzungsgrad auch im leicht verklebten Zustand. Wegen dem Tesafilm zum Aufhängen des Posters natürlich.

Drei Disko für die Abende, an denen man es auf der Tanzfläche mal so richtig krachen lassen möchte. Wobei die Tanzfläche schon wissen sollte, wie man Synthie-Pop buchstabiert. Empfehlenswert sind der Parallelweltclubhit Observer, das von DAF inspirierte Es ist wie es ist und Sleepless in Vegas, aufgenommen nach einer sehr, sehr langen Nacht in Las Vegas.

Drei Vegas mit Songs, die so groß sind, wie wir gerne wären. Aber nicht sind. (Christian 1,69, Thomas 1,69 1/2). Oder anders gesagt: Einfach gute Unterhaltung für Menschen ohne Scheuklappen oder Musikgeschmack. Dazu Christian Purwien: »Wir sind uns bewußt, dass bei der Drei Vegas EP den 80er Minimalisten die Fußnägel hochklappen. Daher haben wir uns entschieden, die Songs in drei EPs zu veröffentlichen, die strikt nach Einsatzgebiet getrennt sind.«

Wie die drei Drei EPs zustande gekommen sind und warum sie ausgerechnet in Las Vegas aufgenommen wurden, kann man im parallel erscheinenden Roman Vegas! Vidi! Non Vici! nachlesen. An dessen Ende wird der Leser übrigens mit einem Link für eine der drei EPs belohnt. Toll, oder?