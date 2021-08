Rotersand Klassiker als Neuauflage

Die prägenden Rotersand Klassiker “Truth Is Fanatic” und “Welcome to Goodbye” aus den Jahren 2003 und 2005 werden von Dependent erstmals als limitierte Doppel-Vinyl-Alben und als edle Artbooks in luxuriöser Ausstattung mit zahlreichen Bonustracks neu aufgelegt.

Das “verschollene” Demo “Sommer 02” sowie die Single “Dark Raver“ erscheinen auf der Neuauflage von “Truth Is Fanatic” sogar erstmals offiziell .

“Welcome to Goodbye” bietet neben der Kult-Single „Exterminate Annihilate Destroy“ obendrein den gefeierten Live-Auftritt aus der DNA Lounge in San Francisco von der US-Support-Tour mit Covenant.

Als Rotersand in den Nullerjahren dieses Jahrtausends plötzlich in der Szene detonierte, schien die Band aus dem Nichts zu kommen. Benannt nach dem ikonischen rot-weiß gebänderten Leuchtturm in der Deutschen Bucht waren Rotersand auf einmal geradezu allgegenwärtig. Die Band entstand im Jahr 2002 aus einem Projekt des ehemaligen The Fair Sex Rascal. Der charismatischen 2-Meter-Hüne machte gemeinsame Sache mit Multiinstrumentalist und Lyriker Gunther “Gun” Gerl. Deren schlicht “Sommer 02” benanntes 4-Track-Demo kursierte bald überall im elektronischen Untergrund und kam sogar in den Clubs an. Kurz darauf stieß Krischan J. E. Wesenberg zur Mannschaft von Rotersand.

Der DJ, Tontechniker und Musikproduzent erwies sich als perfekte Wahl, um den Rohdiamanten im Songmaterials den finalen Feinschliff zu verpassen. Das Debütalbum “Truth Is Fanatic” ging nur ein Jahr später (2003) an den Start. Mit ihrer eingängigen Fusion aus EBM, Dance und Pop mit 80er-Flair hatten Rotersand den Nagel auf den Kopf getroffen. Eine fette Produktion, hervorragendes Songwriting und Texte mit Tiefgang sorgten für den Rest. Das Nachfolgealbum “Welcome to Goodbye” erschien im Jahr 2005 bei Dependent und übertraf den Überraschungserfolg des Debüts.

Rotersand waren auch international angekommen und das “Dr. Who”-Sample “Exterminate Annihilate Destroy” der gleichnamigen Single erklang jahrelang jedem Szeneladen Europas. “Welcome to Goodbye” erwies sich als Hit-Füllhorn und auf der folgenden Tourneen überzeugte die Truppe nicht nur in Europa sondern auch in den USA, als Support von Covenant auf vielen Bühnen mit ihren energiegeladenen Shows. Ihr tanzbarer Pop-Pathos mit EBM-Biss und wuchtigem Klangbild etablierte die Band fest in der Szene.

Für die Wiederveröffentlichung haben sich Rotersand und Dependent einige Monate Zeit gelassen, um eine gebührende Ausstattung für diese Szene-Meilensteine auszutüfteln und sind nun auch ein wenig stolz auf diese opulente Reise in die Vergangenheit.