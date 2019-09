Rroyce – Parallel Worlds

5th Anniversary – Autumn Moon 2019

Freitag 18.10.2019:

SÓLSTAFIR

COMA ALLIANCE

MERCIFUL NUNS | FROZEN PLASMA

PRIEST | UNZUCHT | ROME | GOD MODULE

VLAD IN TEARS | BURN | MICROCLOCKS

ILLUMINATE | FORGOTTEN NORTH | PATIENT, PATIENT

THE DARK | CORLYX | NACHTSUCHER | PETER WOLFF

YE BANISHED PRIVATEERS | THE MESCALINE BABIES

MONSIEUR POMPIERS TRAVELING FREAKSHOW

TIBETREA | MACCABE & KANAKA

ART | WORKSHOPS | READINGS

Samstag 19.10.2019:

PROJECT PITCHFORK

HEILUNG | GOETHES ERBEN

DAS ICH | NACHTMAHR | ALCEST

SOLITARY EXPERIMENTS | PINK TURNS BLUE

OMNIMAR | KOWALSKI | IRFAN | THE SHIVER

GIRLS UNDER GLASS | CELLAR DARLING | V2A

DARK SIDE EONS | SNOW WHITE BLOOD | RROYCE | QFT

EMBRUN | C-LEKKTOR | VV & THE VOID | CYGNOSIC

SIVA SIX | THE SIGOURNEY WEAVERS

HERR CHRISTIAN VON ASTER

TIBETREA | MACCABE & KANAKA

ART | WORKSHOPS | READINGS

Sonntag 20.10.2019:

BANDCONTEST

ART | WORKSHOPS | READINGS