Schweizer EBM und Darkwave-Projek susurration mit Single Nr. 4

Nach drei treibenden Singles für die Tanzfläche und dem Album „Make Love Like War“ zeigt sich das Darkwave/EBM-Projekt susurration von Dennis Bäsecke-Beltrametti zum Ende des Jahres mit der besinnlichen Darkwave-Ballade „Devotion To The Darkangel“ von der versöhnlichen Seite. Der Song ist eine melancholische Verschmelzung zarter Klavierklängen und warmer Cellomelodien mit Vocoder-Stimmen und sanften Sequencern. Ein Klangbad für neblige Herbsttage und dunkle Herzen!



susurration ist ein Schweizer EBM und Darkwave-Projekt mit Einflüssen aus experimenteller Musik und zeitgenössischem Pop. Die Alben „1000 Stäbe“ (2021) und „Make Love Like War“ (2022) wurden vom Musikmagazin Sonic Seducer und einigen internationalen Szeneblogs vorgestellt und von vielen Szeneradios in die Playlist genommen. Das Video zum Song „Gender Is A Battlefield“ wurde im August 2022 vom Musikmagazin artnoir.ch in einer exklusiven Videopremiere präsentiert. Susurration wurde von Dennis Bäsecke-Beltrametti gegründet, der als Musiktheoretiker und Theatermusikkomponist in Zürich arbeitet, und ist seit 2010 aktiv. Das Projekt konzentriert sich auf Themen wie Queere Liebe, Geschlechtsidentität und BDSM.



«Devotion To The Darkangel», die vierte Auskopplung aus dem Album „Make Love Like War“, ist eine verträumte Liebeserklärung an Hingabe, Vertrauen und Zärtlichkeit. Getrieben von einem wiegenden Beat trägt die Wärme der Cellospuren die Hörenden durch eine sinnlich dunkelromantische Klanglandschaft.

