Seadrake – Daydream

Music Video edited by Anastasia Karlova
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Juli 2019
20julGanztägig21FeaturedAmphi Festival 2019Köln, Amphi Festival 2019Terminart:Festival 1 Add to wishlist
Samstag, 20.Juli 2019 AGENT SIDE GRINDER BLUTENGEL CHROM DIVE ERDLING HAUJOBB HEARTS OF BLACK SCIENCE HENRIC DE LA COUR HOCICO L'ÂME IMMORTELLE LOGIC & OLIVIA MASSIVE EGO NITZER EBB PINK TURNS BLUE SAMSAS TRAUM SOLITARY EXPERIMENTS THE CASSANDRA COMPLEX Sonntag, 21.Juli 2019 CRYO DAS ICH FADERHEAD FEUERSCHWANZ FïX8:SëD8 HELL BOULEVARD HOLYGRAM IN EXTREMO JäGER 90 JANUS LORD OF THE
Samstag, 20.Juli 2019
AGENT SIDE GRINDER
BLUTENGEL
CHROM
DIVE
ERDLING
HAUJOBB
HEARTS OF BLACK SCIENCE
HENRIC DE LA COUR
HOCICO
L’ÂME IMMORTELLE
LOGIC & OLIVIA
MASSIVE EGO
NITZER EBB
PINK TURNS BLUE
SAMSAS TRAUM
SOLITARY EXPERIMENTS
THE CASSANDRA COMPLEX
Sonntag, 21.Juli 2019
CRYO
DAS ICH
FADERHEAD
FEUERSCHWANZ
FïX8:SëD8
HELL BOULEVARD
HOLYGRAM
IN EXTREMO
JäGER 90
JANUS
LORD OF THE LOST
NACHTMAHR
OST+FRONT
PROJECT PITCHFORK
RABIA SORDA
SCHATTENMANN
SEADRAKE
SPARK!
THE BEAUTY OF GEMINA
UNZUCHT
WELLE:ERDBALL
Juli 20 (Samstag) - 21 (Sonntag)
Tanzbrunnen
Rheinparkweg 1, 50679 Köln