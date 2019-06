Am Tag vor Fronleichnam möchten wir euch das W-Fest 2019 vorstellen – ein Festival, das so gemacht ist, wie wir Disco verstehen: mit Liebe zum Detail!

Um 01:30 Uhr verlosen wir Tickets, den ganzen Abend lang könnt ihr euch am Promo-Stand über das Festival informieren und Karten mit 20% Rabatt erwerben.

Das erwartet euch beim W Festival auf 2 Bühnen:

Synth Scene

The Stranglers • Tony Headley (ex Spandau Ballet) • The Human League • Jimmy Somerville • Echo & the Bunnymen • Howard Jones • Lene Lovich Band • China Chrisis • Time Bandits • Nick Kershaw • Red Zebra • Peter Hook & The Light • …

Wave Cave

She Wants Revenge • VNV Nation • Nitzer Ebb • And One • Killing Joke • Merciful Nuns • Siglo XX • Blutengel • New Model Army • The Cassandra Complex • Lebanon Hanover • Apoptygma Berzerk • …

Jede Band aus dem Line-Up wird ihren Platz in unserer Playliste finden und sich die musikalische Gestaltung am Festival – auch der letzten Jahren – orientieren. Ergänzt mit Highlights aus dem schwarzen Universum.

Aber auch vorher gibt es schon etwas zu gewinnen – unter allen fb-Zusagen verlosen wir:

1. Preis: 1x Freiverzehr-Karte (Wert €35)

2. Preis: 1x Cocktail-Gutschein (Wert €9,50)

3. Preis: 1x Freier Eintritt (Wert €6)*

Lade Deine Freunde ein und vervielfache damit Deine Chance – denn wenn eine von Dir eingeladene Person einen dieser Preise gewinnt, gibt es den Gleichen auch noch einmal für Dich! 💰😀

Für die kleine Tanzpause laden der fest überdachte Außenbereich, in dem auch geraucht werden darf, unsere weitläufige Terrasse und unsere gemütlichen Couchen zum Verweilen ein.

Beginn: 21:30 Uhr.

Eintritt: €6,00. Kein Mindestverzehr.

Immer ab 🕒03:00 – Eintritt frei!

Unser 👨‍🍳Bistro 🍔🍕🌭 (auch 🌱vegan) ist von 21:30 bis 03:30 Uhr geöffnet!

Der TIC Club – The Inner Circle liegt direkt am Bahnhof Mülheim/West (S3) und in fußläufiger Distanz zum Hauptbahnhof MH (S1, S3, RE1, …).

Für Autofahrer: Anbindung an die A40 nur wenige Fahrminuten entfernt, Parkplätze am Club vorhanden.

Genauere Infos zur Anfahrt: http://tic-club.de/anfahrt/

* Infos zu Teilnahmebedingungen und Ablauf unter http://tic-club.de/ticrules/

Die Gewinne sind nur an diesem Termin einzulösen.

