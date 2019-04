Signal Aout 42 und Out Of Line Music – das ist eine unendliche Geschichte. Der allererste Out Of Line Release mit der Katalognummer OUT 001 war „Immortal Collection“ von eben jenen Signal Aout 42. Nun schließt sich der Kreis, und es Out Of Line eine Ehre, die Katalognummer 1000 wiederum an Signal Aout 42 zu vergeben – mit ihrem neuen Album „Insurrection“.

Sechs Jahre nach „Inspiration“ schlagen Signal Aout 42 mit „Insurrection“ zurück. Die belgische EBM Legende bündelt ihre Stärken und zeigt sich auf dem neuen Album absolut unaufhaltsam. Treibende Beats zelebrieren den Kampf der Maschinen, der sich bei aller Stilsicherheit so vielfältig wie noch nie zeigt.

Als Revolutionäre in der elektronischen Musik haben Signal Aout 42 New Beat und EBM zusammengeführt und damit Geschichte geschrieben, nun ist es Zeit, diese Geschichte zu zelebrieren. „Insurrection ist die Zusammenfassung von allem, was SA 42 bis heute getan haben“, fasst Jacky Meurisse zusammen.

„Meine Musik entwickelt sich genauso wie ich. Das ist wie mit gutem Wein, ich werde mit der Zeit immer besser.“ Nun, in diesem Fall hat sich das lange Reifen gelohnt!